Hoy en Netflix: el romance y erotismo se adueña de una serie subida de tono que es furor

Una prestigiosa profesora universitaria cae en una peligrosa obsesión por su joven colega mientras su matrimonio y su carrera se desmoronan a su alrededor. Netflix

Vladimir es una de las apuestas más arriesgadas de Netflix en 2026. Se trata de una miniserie que mezcla drama psicológico, comedia negra y erotismo para explorar el deseo femenino en la madurez sin concesiones ni filtros. Estrenada el 5 de marzo, la producción original de Netflix, basada en la aclamada novela homónima de Julia May Jonas, publicada en 2022, no tardó en posicionarse entre los títulos más comentados de la plataforma.

La historia sigue a una mujer de mediana edad que atraviesa una crisis simultánea en diversos frentes. Por ejemplo lleva quince años sin poder terminar un libro, su esposo enfrenta una investigación por conducta inapropiada con estudiantes y su matrimonio abierto empieza a pasarle factura. En ese contexto de caos personal y profesional, la llegada de un joven y magnético escritor al campus universitario desencadena una obsesión que escala sin control a lo largo de los episodios.

Lejos de limitarse al terreno del romance convencional, Vladimir utiliza el recurso de romper la cuarta pared para que la protagonista comparta sus pensamientos más oscuros directamente con el espectador. El título es además un guiño literario a Vladimir Nabokov, autor de Lolita, invirtiendo los roles tradicionales. En esta historia es una mujer poderosa quien se entrega a una fijación peligrosa por un hombre más joven.

Vladimir Netflix Netflix: sinopsis de Vladimir M (Rachel Weisz) es una reconocida profesora de literatura en una universidad de artes liberales cuya vida parece estar llegando a un punto de quiebre. Su esposo John (John Slattery), jefe del departamento de inglés, se encuentra en el centro de un escándalo público por acusaciones de conducta inapropiada con estudiantes del pasado. En medio de ese clima de crisis, un joven y exitoso novelista llamado Vladimir (Leo Woodall) llega al campus y genera una fuerte transformación. Lo que comienza como admiración intelectual se convierte rápidamente en una fijación absorbente que amenaza con destruir lo poco que queda en pie de su vida.

A medida que los episodios avanzan, la serie profundiza en la dimensión psicológica de esa obsesión, borrando progresivamente la línea entre fantasía y realidad. La protagonista toma decisiones cada vez más arriesgadas, poniendo en juego su carrera, su familia y su reputación en la búsqueda de sus deseos más escandalosos.

Está producción está ambientada en el entorno académico y retrata con un cinismo preciso y una ironía afilada un estudio incómodo y valiente sobre el poder, el deseo y las consecuencias de ignorar todos los límites.

