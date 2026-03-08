Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre El catálogo de la gran N roja no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas en este mes de marzo 2026. La misma ya se dio por finalizada, no habrá más temporadas, la última entrega fue en el 2016. A continuación te contamos de qué se trata y te dejamos un adelanto para que la disfrutes este fin de semana, es un entretenimiento garantizado que no te podés perder.

Sinopsis de Vigilados, la serie que es furor en Netflix Producida por J.J. Abrams ('Perdidos', 'Fringe') y firmada por Jonathan Nolan ('Memento', 'El caballero oscuro'), 'Person of Interest' es un 'thriller' criminal en el que John Reese (Jim Caviezel, 'La pasión de Cristo', 'The Prisoner'), un agente de la CIA dado por muerto, une sus fuerzas a las de un misterioso millonario llamado Finch (Michael Emerson, 'Perdidos') para prevenir una guerra contra un violento grupo de criminales que asola la ciudad de Nueva York.

El entrenamiento de Reese como experto en operaciones encubiertas despierta el interés y la curiosidad de Finch, genio de la informática y autor de un avanzado programa que permite identificar a todos aquellos que hayan cometido un delito o puedan cometerlo a través de un sistema de reconocimiento de patrones. Empleando tecnología de lo más avanzada, Reese y Finch -que, por cierto, está en prisión- coquetean con los límites de la ley y comparten sus prodigiosas mentes para detener la violencia incluso antes de que esta se produzca.

Pronto los trabajos de Reese empiezan a llamar la atención de la Policía de Nueva York, entre otros, la de la detective especializada en homicidios Carter (la nominada a un Oscar en 2009 por 'El curioso caso de Benjamin Button' Taraji P. Henson). Y no sólo la de ella, sino también la del detective Fusco (Kevin Chapman, 'Mystic River', 'Imparable'), un policía del que Reese se servirá para cumplir sus propios y secretos objetivos.

Con infinitos casos delictivos por investigar, Reese y Finch irán descubriendo poco a poco que encontrar a la persona adecuada en el momento oportuno puede significarlo todo. Puede evitar una catástrofe. Los veteranos y respetados Richard J. Lewis ('CSI: Las Vegas', 'Alfred Hitchcock presenta') y David Semel ('Dawson crece', 'Sensación de vivir', 'Buffy') se ponen detrás de las cámaras. Tráiler de Vigilados Reparto de Vigilados El reparto principal de la serie "Vigilados" (título en España para Person of Interest), emitida originalmente entre 2011 y 2016, está encabezado por los siguientes actores: Jim Caviezel: Interpreta a John Reese, un exagente de la CIA que se presume muerto y que trabaja como el "músculo" del equipo.

Michael Emerson: Interpreta a Harold Finch, el solitario y multimillonario genio del software que construyó "La Máquina".

Taraji P. Henson: Interpreta a Joss Carter, una detective de homicidios del Departamento de Policía de Nueva York (temporadas 1–3).

Kevin Chapman: Interpreta a Lionel Fusco, un detective de policía que inicialmente es corrupto pero termina uniéndose al equipo.

Sarah Shahi: Interpreta a Sameen Shaw, una asesina del gobierno que se une al equipo a partir de la segunda temporada.

: Interpreta a Sameen Shaw, una asesina del gobierno que se une al equipo a partir de la segunda temporada. Amy Acker: Interpreta a Root, una hacker brillante obsesionada con "La Máquina" (personaje recurrente que se vuelve principal). vivgiladosss