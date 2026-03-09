Es uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo y se lo vio con una actriz española muy conocida: ¿están en pareja? Versiones surgidas en redes vinculan a dos figuras internacionales. Ninguno confirmó la relación que genera gran atención entre seguidores. + Seguir en







Varias coincidencias entre ambos en ciudades como Madrid y París generaron rumores sobre una posible relación. @LigadeCampeones

Versiones surgidas en redes sociales vinculan sentimentalmente a la reconocida actriz española con la estrella del fútbol internacional.

Testigos aseguran haberlos visto juntos tanto en Madrid como en París, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación.

El rumor se expandió rápidamente luego de publicaciones de un bloguero francés especializado en la vida social de celebridades.

Ninguno de los protagonistas confirmó el supuesto vínculo, aunque las coincidencias de agenda generaron gran repercusión entre seguidores. Las redes sociales y los medios europeos comenzaron a especular sobre un posible romance entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito. El delantero, una de las figuras más importantes del fútbol mundial, habría sido visto junto a la intérprete en distintos encuentros que despertaron curiosidad entre los seguidores de ambos.

La actriz se convirtió en una figura internacional gracias a su papel en la serie Élite, donde interpretó al personaje de Carla Rosón. Desde entonces desarrolló una carrera que incluye producciones audiovisuales, campañas de moda y presencia constante en eventos de alto perfil, lo que la posicionó como una de las figuras españolas con mayor proyección en todo el mundo.

En ese sentido, varias coincidencias entre ambos en ciudades como Madrid y París generaron rumores sobre una posible relación, un tema que rápidamente se instaló entre los más comentados en plataformas digitales.

Ester Expósito y Kylian Mbapeé Ella es una actriz con proyección internacional y él uno de los futbolistas mediáticos del mundo. Redes sociales Cómo son los rumores que rodean a Ester Expósito y Kylian Mbappé Los rumores que vinculan a Ester Expósito y Kylian Mbappé cobraron fuerza luego de que un bloguero francés llamado Aqababe haya encontrado que la actriz y el futbolista compartieron tiempo juntos tanto en Madrid como en París. Según estos reportes, ambos fueron captados en una actitud de gran complicidad durante una velada nocturna en el bar del exclusivo hotel Pullman, un encuentro que rápidamente encendió las alarmas en redes sociales sobre un posible vínculo sentimental entre ambas estrellas.

Ester exposito Redes sociales La coincidencia de ambos en la capital francesa alimentó las teorías de sus seguidores, especialmente por el viaje de Expósito para participar en eventos de la Semana de la Moda. Durante su estancia, la actriz compartió imágenes que muchos interpretaron como pistas, incluyendo una cena para dos personas con la Torre Eiffel de fondo. Al mismo tiempo, el delantero del Real Madrid se encontraba en la ciudad tratando una lesión de rodilla, con la mirada puesta en su pronto regreso a las canchas bajo la supervisión del equipo médico del club.