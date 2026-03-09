Es uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo y se lo vio con una actriz española muy conocida: ¿están en pareja?

Varias coincidencias entre ambos en ciudades como Madrid y París generaron rumores sobre una posible relación.
Versiones surgidas en redes sociales vinculan sentimentalmente a la reconocida actriz española con la estrella del fútbol internacional.
Testigos aseguran haberlos visto juntos tanto en Madrid como en París, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación.
El rumor se expandió rápidamente luego de publicaciones de un bloguero francés especializado en la vida social de celebridades.
Ninguno de los protagonistas confirmó el supuesto vínculo, aunque las coincidencias de agenda generaron gran repercusión entre seguidores.
Las redes sociales y los medios europeos comenzaron a especular sobre un posible romance entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito. El delantero, una de las figuras más importantes del fútbol mundial, habría sido visto junto a la intérprete en distintos encuentros que despertaron curiosidad entre los seguidores de ambos.
La actriz se convirtió en una figura internacional gracias a su papel en la serie Élite, donde interpretó al personaje de Carla Rosón. Desde entonces desarrolló una carrera que incluye producciones audiovisuales, campañas de moda y presencia constante en eventos de alto perfil, lo que la posicionó como una de las figuras españolas con mayor proyección en todo el mundo.
En ese sentido, varias coincidencias entre ambos en ciudades como Madrid y París generaron rumores sobre una posible relación, un tema que rápidamente se instaló entre los más comentados en plataformas digitales.
Cómo son los rumores que rodean a Ester Expósito y Kylian Mbappé
Los rumores que vinculan a Ester Expósito y Kylian Mbappé cobraron fuerza luego de que un bloguero francés llamado Aqababe haya encontrado que la actriz y el futbolista compartieron tiempo juntos tanto en Madrid como en París. Según estos reportes, ambos fueron captados en una actitud de gran complicidad durante una velada nocturna en el bar del exclusivo hotel Pullman, un encuentro que rápidamente encendió las alarmas en redes sociales sobre un posible vínculo sentimental entre ambas estrellas.
La coincidencia de ambos en la capital francesa alimentó las teorías de sus seguidores, especialmente por el viaje de Expósito para participar en eventos de la Semana de la Moda. Durante su estancia, la actriz compartió imágenes que muchos interpretaron como pistas, incluyendo una cena para dos personas con la Torre Eiffel de fondo. Al mismo tiempo, el delantero del Real Madrid se encontraba en la ciudad tratando una lesión de rodilla, con la mirada puesta en su pronto regreso a las canchas bajo la supervisión del equipo médico del club.
A pesar del revuelo mediático y la viralización de los testimonios que los ubican juntos, el hermetismo de los protagonistas es total, ya que ninguno emitió declaraciones para confirmar o desmentir el romance. Esta falta de respuestas oficiales mantiene el interés del público en niveles máximos, transformando cada movimiento digital en una señal potencial que los usuarios analizan minuciosamente para determinar si existe una relación real o si se trata simplemente de una coincidencia amistosa.
Este rumor se suma a la previa vinculación de la actriz con el entorno del club merengue, recordando que anteriormente se la relacionó con Vinícius Jr. tras asistir juntos a un concierto en Madrid. A pesar de eso, la insistencia de los rumores actuales sobre su cercanía con el astro francés da a entender un nuevo y mediático capítulo en la vida pública de la actriz.