Cuál es el deporte que sería fundamental para la longevidad según un doctor experto Un médico destacó los beneficios de una actividad física muy popular. Sus efectos abarcan respiración, circulación y adaptación del organismo al esfuerzo.







La práctica de este deporte favorece la salud cardiovascular mediante la vasodilatación. Freepik

Un médico especializado en divulgación de salud señaló que una disciplina podría tener un impacto positivo en la expectativa de vida.

El especialista explicó que este ejercicio favorece el control respiratorio y la adaptación del organismo al esfuerzo físico.

El entorno del agua reduce el impacto sobre las articulaciones, lo que permite practicarlo durante largos períodos de la vida.

También genera adaptaciones en el sistema nervioso y vascular que ayudan a responder mejor ante situaciones de estrés fisiológico. Diversos especialistas coinciden en que la actividad física regular es uno de los pilares para mantener una buena salud a largo plazo. En ese sentido, algunos ejercicios se destacan por sus beneficios integrales y por su capacidad de sostenerse durante décadas sin provocar un desgaste excesivo en el organismo.

El médico divulgador Patricio Ochoa planteó recientemente que una disciplina en particular podría tener un papel muy importante cuando se habla de longevidad. Según explicó en sus redes sociales, esta práctica tiene características únicas que influyen tanto en la respiración como en la respuesta del cuerpo frente al esfuerzo físico.

Entre sus principales ventajas se encuentran el bajo impacto sobre las articulaciones, el entrenamiento respiratorio y la capacidad del organismo para adaptarse gradualmente al estrés fisiológico, factores que explican por qué muchos expertos la consideran una actividad completa.

IA natación Para responder esa pregunta desde una mirada objetiva, se recurrió a la Inteligencia Artificial, capaz de analizar datos sin sesgos culturales ni emocionales. Pexels Qué deporte es el más recomendado para la longevidad según un doctor. Según el doctor Ochoa, la natación se convirtió en la disciplina predilecta para promover la longevidad debido a su impacto integral en la salud. El especialista remarca que nadar impone un patrón respiratorio único, obligando al individuo a coordinar sus inhalaciones estrictamente con el ritmo del movimiento. Este proceso no solo mejora la mecánica pulmonar, sino que entrena al organismo para gestionar de forma más eficiente el aumento de dióxido de carbono en la sangre, logrando una adaptación progresiva del cerebro ante esta señal fisiológica.

El enfoque del médico rompe con la visión tradicional del dióxido de carbono como un simple desecho metabólico, ubicándolo como un mensajero vital para el cuerpo. Al practicar natación de manera constante, el sistema nervioso central aprende a procesar las señales de urgencia respiratoria sin activar respuestas de estrés innecesarias. Esta "reeducación" permite que el cuerpo reaccione ante el esfuerzo físico con una calma superior, lo que se traduce en un ahorro energético significativo y una mayor resiliencia ante el desgaste cotidiano.

Longevidad Natación Freepik Además de los beneficios neurológicos, la práctica de este deporte favorece la salud cardiovascular mediante la vasodilatación, un proceso que relaja los vasos sanguíneos y optimiza la oxigenación de todos los tejidos. A esto se suma la ventaja mecánica de la flotabilidad, que protege las articulaciones y los músculos al minimizar el impacto del peso corporal. Esta combinación de factores convierte a la natación en una actividad sostenible a lo largo de las décadas, permitiendo que personas de diversas edades la mantengan con un riesgo de lesiones sumamente bajo. Si bien el doctor aclara que esta disciplina no debe sustituir por completo el entrenamiento de fuerza con pesas, reafirma su valor estratégico para alcanzar una vida más prolongada y saludable. Su capacidad para fortalecer el sistema vascular y reducir el estrés físico la ubica como un pilar fundamental de la medicina preventiva.