Netflix estrenó una de las últimas películas que tiene a Scarlett Johansson y Tom Hanks como protagonistas y es furor: cuál es

La película combina comedia, drama y ciencia ficción, y propone una experiencia cinematográfica que invita tanto a sentir como a interpretar.

Sin dudas, se trata de una de las apuestas más fuertes de Netflix en este inicio de año.

Netflix estrenó una de las últimas películas con Scarlett Johansson y Tom Hanks y ya es furor: dirigida por Wes Anderson, llegó a la plataforma y conquistó a miles de espectadores con su estética única, su elenco estelar y una historia que mezcla ciencia, emoción y misterio, ¿cuál es?

La N roja volvió a sorprender a sus usuarios al sumar a su catálogo una de las películas más comentadas de los últimos años. Se trata de un guion que reúne a Johansson y Hanks como protagonistas y que, desde su estreno en la plataforma, se posicionó rápidamente entre lo más visto.

Con una estética inconfundible, humor sutil y una narrativa cargada de simbolismos, la película invita a reflexionar sobre el duelo, el amor y la reacción humana frente a lo inexplicable. Más allá de su premisa científica, la historia aborda temas profundos como el duelo, la curiosidad, el sentido de la vida y la forma en que las personas enfrentan lo desconocido. Con su característico estilo visual simétrico y diálogos cargados de ironía, Wes Anderson construye un relato tan poético como desconcertante.

Sinopsis de Asteroid City, la película que ya está en Netflix

Asteroid City

Según la sinopsis oficial compartida por Netflix, Asteroid City relata un programa televisivo sobre una obra de teatro ambientada en un pueblo desértico de Estados Unidos, donde varias personas se reúnen para observar las estrellas en un sitio histórico marcado por la caída de un meteorito.

La historia se sitúa en 1955 y sigue a un grupo de familias, científicos y jóvenes prodigios que participan de una convención astronómica. Sin embargo, un evento inesperado altera por completo el curso del encuentro y pone en jaque las certezas de todos los personajes.

Tráiler de Asteroid City

Embed - Asteroid City - Official Trailer - In Select Theaters June 16, Everywhere June 23

Reparto de Asteroid City

Uno de los grandes atractivos del filme es su elenco coral de primer nivel, integrado por algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood:

  • Scarlett Johansson
  • Tom Hanks
  • Jason Schwartzman
  • Jeffrey Wright
  • Tilda Swinton
  • Bryan Cranston
  • Edward Norton
  • Adrien Brody
  • Liev Schreiber
  • Hope Davis

Además, la película cuenta con participaciones destacadas de Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie y Jeff Goldblum, entre otros.

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
