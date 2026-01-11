IR A
Está en Netflix y dura poco: el documental basado en un caso real sobre el horror de los influencers

Se estrenó el 30 de diciembre y rápidamente se posicionó como una de las producciones más vistas de la plataforma de streaming.

Cuenta un estremecedor caso de abuso infantil que ocurrió en Utah

Cuenta un estremecedor caso de abuso infantil que ocurrió en Utah, Estados Unidos.

El género del true crime ha evolucionado en los últimos años. Ya no se limita a las historias de asesinos seriales clásicos; hoy, las producciones más impactantes de Netflix abordan amenazas contemporáneas como la manipulación psicológica y los peligros ocultos en las redes sociales.

 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 
Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

Un ejemplo estremecedor de esta tendencia es el documental La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un crudo recordatorio de que, en el mundo digital, las apariencias no solo engañan, sino que pueden ser letales. Bajo una fachada de carisma y "promesas de sanación", Hildebrandt construyó un sistema de abuso sistémico que permaneció oculto a plena vista.

Bajo la dirección de Leslie Mattingly, el filme reconstruye el estremecedor caso de abuso infantil que sacudió a Utah, Estados Unidos. Hildebrandt, quien operaba como terapeuta y coach familiar, utilizó el alcance de las plataformas digitales para posicionarse como una guía moral infalible.

Evil influencer - netflix

Convencidas por su promesa de erradicar la adicción, mejorar los matrimonios y criar hijos perfectos, decenas de familias invirtieron miles de dólares en sus cursos, sin sospechar que detrás de sus seminarios de autoayuda se gestaba una ideología extremista y peligrosa. El objetivo final de Hildebrandt era el aislamiento: convencía a sus seguidores de cortar lazos con sus seres queridos, etiquetándolos como personas "tóxicas" o carentes de integridad para asegurar un control absoluto sobre sus víctimas.

Netflix: sinopsis de La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt

El documental alcanza explora la conexión entre Hildebrandt y Ruby Franke, la creadora del otro inmensamente popular canal de YouTube 8 Passengers. Franke, quien documentaba la vida diaria de sus seis hijos, ya era blanco de críticas por sus métodos de crianza estrictos.

Bajo la influencia de Hildebrandt, la disciplina de Franke se transformó en algo mucho más oscuro. El documental detalla cómo ambas mujeres crearon un ecosistema de control absoluto. Lo que para el público de YouTube eran lecciones de "amor firme", en la realidad de la casa de Hildebrandt en Ivins, Utah, eran actos de tortura física y desnutrición que sufrían sus hijos.

Hasta que en agosto de 2023, el hijo de 12 años de Ruby Franke escapó por una ventana de la casa de Hildebrandt y pidió ayuda a un vecino. El niño estaba demacrado, con heridas abiertas y cinta de embalar en sus extremidades. Las autoridades descubrieron que Hildebrandt no solo asesoraba a Franke, sino que participaba activamente en el castigo de los menores, justificándolo como una forma de "expiación".

En 2024, tanto Jodi Hildebrandt como Ruby Franke fueron condenadas a prisión. Sin embargo, el documental plantea preguntas que van más allá de la sentencia judicial.

Tráiler de La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt

A través de testimonios y material de archivo, este documental de una hora y media busca mostrar los métodos que Hildebrandt utilizaba para desmantelar la voluntad de quienes confiaban en ella y narrar la historia de sus principales víctimas.

Reparto de La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt

El documental se conforma principalmente de archivos y testimonios rescatados de grabaciones que se hicieron durante la investigación del caso.

  • Jodi Hildebrandt, fundadora de Connexions Classroom y figura central del caso.
  • Ruby Franke, ex-influencer de 8 Passengers, socia de Jodi y cómplice en los abusos.
  • Kevin Franke, exesposo de Ruby Franke, quien aparece a través de grabaciones de interrogatorios y entrevistas sobre su intento de recuperar a sus hijos y su propia experiencia bajo la manipulación de Jodi.
  • Shari Franke, la hija mayor de Ruby.
  • Adam Steedm, un expaciente de Jodi Hildebrandt que fue una de las primeras voces en denunciar públicamente sus métodos abusivos años antes de que el caso de los Franke explotara.
  • Jesside Hildebrandt, sobrina de Jodi.

Además complementa con testimonios y entrevistas exclusivas de oficiales que estuvieron presentes en el rescate de los niños en agosto de 2023 y describen el estado en que los encontraron. Así como también de fiscales y periodistas que ayudan a comprender mejor los detalles de los hechos.

