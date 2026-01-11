Este policial llegó a Netflix, tiene misterio pero una gran curiosidad: una ex pareja buscará resolverlo y afrontará secretos de su pasado La serie propone una pregunta central: ¿quién dice la verdad cuando hay dos versiones de una misma historia? + Seguir en







Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo, especialmente la química tensa entre Thompson y Bernthal.

Este policial llegó a Netflix y sorprende con una gran vuelta de tuerca: una ex pareja investiga un crimen que puede destruirlos en una serie de suspenso psicológico que ya está dando que hablar por su trama atrapante, su clima inquietante y un detalle irresistible.

Los protagonistas son un ex vinculo que compite por resolver el mismo asesinato mientras sus propios secretos salen a la luz. Misterio, tensión emocional y giros inesperados se combinan en una historia donde nada es lo que parece.

La historia propone una pregunta central: ¿quién dice la verdad cuando hay dos versiones de una misma historia?. La producción es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney, publicada en 2020. La autora destacó que ver su historia convertida en serie fue como observar a sus personajes cobrar vida, manteniendo el espíritu inquietante del libro. La adaptación logra trasladar al formato audiovisual el tono psicológico, los giros y la tensión constante que caracterizan a la obra original.

Él y ella Sinopsis de Él y ella, la nueva serie de Netflix La historia comienza cuando aparece un cadáver en un tranquilo pueblo del norte de Georgia. El caso sacude a la comunidad y despierta viejas heridas.

Por un lado está Anna Andrews (Tessa Thompson), una periodista que vive en Atlanta, aislada y alejada de su carrera. Por otro, Jack Harper (Jon Bernthal), un detective local encargado de la investigación… y su ex esposo.

Ambos se involucran en el caso desde lugares opuestos, pero pronto queda claro que los dos tienen conexiones personales con el crimen. A medida que avanzan las pistas, la investigación se transforma en un juego peligroso donde cada uno intenta descubrir la verdad antes que el otro. Tráiler de Él y ella Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Él y ella El elenco es uno de los grandes puntos fuertes de la serie: Tessa Thompson como Anna Andrews

Jon Bernthal como el detective Jack Harper

Pablo Schreiber como Richard

Crystal Fox como Alice

Sunita Mani como Priya

Rebecca Rittenhouse como Lexy

Poppy Liu, Chris Bauer, Marin Ireland, entre otros