IR A
IR A

Este policial llegó a Netflix, tiene misterio pero una gran curiosidad: una ex pareja buscará resolverlo y afrontará secretos de su pasado

La serie propone una pregunta central: ¿quién dice la verdad cuando hay dos versiones de una misma historia?

Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo

Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo, especialmente la química tensa entre Thompson y Bernthal.

Este policial llegó a Netflix y sorprende con una gran vuelta de tuerca: una ex pareja investiga un crimen que puede destruirlos en una serie de suspenso psicológico que ya está dando que hablar por su trama atrapante, su clima inquietante y un detalle irresistible.

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
Te puede interesar:

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Los protagonistas son un ex vinculo que compite por resolver el mismo asesinato mientras sus propios secretos salen a la luz. Misterio, tensión emocional y giros inesperados se combinan en una historia donde nada es lo que parece.

La historia propone una pregunta central: ¿quién dice la verdad cuando hay dos versiones de una misma historia?. La producción es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney, publicada en 2020. La autora destacó que ver su historia convertida en serie fue como observar a sus personajes cobrar vida, manteniendo el espíritu inquietante del libro. La adaptación logra trasladar al formato audiovisual el tono psicológico, los giros y la tensión constante que caracterizan a la obra original.

Él y ella

Sinopsis de Él y ella, la nueva serie de Netflix

La historia comienza cuando aparece un cadáver en un tranquilo pueblo del norte de Georgia. El caso sacude a la comunidad y despierta viejas heridas.

Por un lado está Anna Andrews (Tessa Thompson), una periodista que vive en Atlanta, aislada y alejada de su carrera. Por otro, Jack Harper (Jon Bernthal), un detective local encargado de la investigación… y su ex esposo.

Ambos se involucran en el caso desde lugares opuestos, pero pronto queda claro que los dos tienen conexiones personales con el crimen. A medida que avanzan las pistas, la investigación se transforma en un juego peligroso donde cada uno intenta descubrir la verdad antes que el otro.

Tráiler de Él y ella

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Él y ella

El elenco es uno de los grandes puntos fuertes de la serie:

  • Tessa Thompson como Anna Andrews
  • Jon Bernthal como el detective Jack Harper
  • Pablo Schreiber como Richard
  • Crystal Fox como Alice
  • Sunita Mani como Priya
  • Rebecca Rittenhouse como Lexy
  • Poppy Liu, Chris Bauer, Marin Ireland, entre otros
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad
play

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata

Sin dudas, se trata de una de las apuestas más fuertes de Netflix en este inicio de año.
play

Netflix estrenó una de las últimas películas que tiene a Scarlett Johansson y Tom Hanks como protagonistas y es furor: cuál es

Las siete temporadas de The Rookie ya pueden disfrutarse al completo a través de la gran N roja en Latinoamérica: un total de 126 episodios que retratan el camino desafiante y humano de un principiante en el mundo policial.
play

The Rookie llegó a Netflix y está entre lo más visto: cuál es la trama de la serie policial basada en un increíble caso real

Cuenta un estremecedor caso de abuso infantil que ocurrió en Utah, Estados Unidos.
play

Está en Netflix y dura poco: el documental basado en un caso real sobre el horror de los influencers

 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 
play

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 26 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 50 minutos
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 50 minutos
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 51 minutos
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 51 minutos