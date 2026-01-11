IR A
The Rookie llegó a Netflix y está entre lo más visto: cuál es la trama de la serie policial basada en un increíble caso real

El fenómeno televisivo, confirmado para una octava entrega, se consolidó como uno de los dramas policiales contemporáneos más populares.

Las siete temporadas de The Rookie ya pueden disfrutarse al completo a través de la gran N roja en Latinoamérica: un total de 126 episodios que retratan el camino desafiante y humano de un principiante en el mundo policial. El fenómeno televisivo, confirmado para una octava entrega, se consolidó como uno de los dramas policiales contemporáneos más populares, con intensas escenas de acción combinadas con el desarrollo de relaciones personales y dilemas morales, elementos que han capturado la atención y la empatía de la audiencia de la popular plataforma de streaming, Netflix.

Creada por el galardonado Alexi Hawley, ganador del Emmy®, la serie encuentra inspiración en hechos reales. Hawley se basó en la historia de William Norcross, quien decidió abandonar su exitoso negocio familiar e inició una nueva vida como agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a los 44 años. Esta experiencia inspiradora, que pone en primer plano la idea de que nunca es tarde para reinventarse y aportar a la sociedad, se traduce en la serie a través del personaje ficticio de John Nolan, encarnado por Nathan Fillion.

Desde su estreno en 2018, Nathan Fillion aporta carisma y profundidad al papel de Nolan, quien, tras un divorcio y haber colaborado en la detención de unos ladrones en su ciudad natal, Foxburg, Pensilvania, descubre su auténtica vocación. Convertido en el novato de mayor edad en ingresar al LAPD, Nolan debe enfrentar tanto el escepticismo de sus compañeros como los riesgos del oficio, pero logra sobreponerse gracias a su resiliencia y determinación.

Sinopsis de The Rookie, la serie que es furor en Netflix

El atractivo de The Rookie reside en que, si bien toma como punto de partida la vida de William Norcross, la ficción toma su propio rumbo una vez que Nolan comienza su formación policial. Todos los acontecimientos posteriores son, en esencia, relatos originales que exploran los riesgos, emociones y dilemas éticos inherentes a la labor policial en una ciudad tan dinámica y compleja como Los Ángeles.

La serie, además, resalta el mensaje de que la vocación y el coraje no tienen edad, por lo que demuestra que es posible dar un giro radical a la vida incluso después de los 40 años. Así, tanto la historia de Norcross como la de Nolan inspiran a quienes buscan nuevas oportunidades y quieren marcar la diferencia en sus comunidades.

Para quienes desean sumergirse en esta aventura policial, la gran N roja ofrece la posibilidad de realizar un maratón con las siete temporadas disponibles, ideal para quienes disfrutan del binge-watching de producciones de alta calidad.

Tráiler de The Rookie

Embed - Official Season 8 Trailer | The Rookie

Reparto de The Rookie

  • Nathan Fillion como John Nolan
  • Eric Winter como Tim Bradford
  • Alyssa Diaz como Angela Lopez
  • Mekia Cox como Nyla Harper
  • Melissa O'Neil como Lucy Chen
  • Titus Makin Jr. como Jackson West
  • Richard Jones como Wade Grey
  • Shawn Ashmore como Wesley Evers
