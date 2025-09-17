Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

El 10 de septiembre, Netflix lanzó una de sus apuestas más fuertes del año: La mujer del camarote 10. La película mezcla suspenso y terror psicológico en una trama de 92 minutos que no da respiro, y en pocos días se transformó en uno de los títulos más comentados del catálogo.
Los estrenos de la plataforma suelen atraer atención global, pero en este caso la repercusión fue inmediata. El público destacó la atmósfera perturbadora, la narrativa inquietante y las sólidas actuaciones de un elenco internacional encabezado por Keira Knightley. Críticos y usuarios coinciden en que se perfila como uno de los fenómenos cinematográficos de este año.
La historia está inspirada en la exitosa novela homónima de Ruth Ware, publicada en 2016, que ahora llega al streaming con un nivel de producción de alto impacto. La adaptación mantiene la esencia del libro, llevando a la pantalla un relato donde los límites entre realidad e imaginación se desdibujan para generar un clima de tensión constante.
La mujer del camarote 10 (1)
La adaptación del libro de Ruth Ware ya figura entre los estrenos más comentados de Netflix.
IMDb
Netflix: sinopsis de La mujer del camarote 10
La protagonista es Laura Blacklock, una periodista que se embarca en un yate de lujo para cubrir un viaje exclusivo. Una noche, cree haber visto cómo una mujer es arrojada por la borda, pero pronto descubre que nadie más respalda su versión y que la supuesta pasajera parece no existir.
Lejos de desistir, Laura decide seguir investigando por su cuenta, aun cuando cada paso pone en riesgo su seguridad. El film propone un thriller psicológico en el que la manipulación y la duda mantienen al espectador atrapado hasta el final.
Tráiler de La mujer del camarote 10
Reparto de La mujer del camarote 10
La película reúne un elenco de renombre internacional que suma atractivo a la producción:
-
Keira Knightley como Laura “Lo” Blacklock
-
Guy Pearce como Richard Bullmer
-
Arte Malik como Robert Metha
-
Gugu Mbatha-Raw como Laura Blacklock
-
Kaya Scodelario como Grace
-
Daniel Ings como Adam
-
Hannah Waddingham como Heidi
-
David Ajala como Ben