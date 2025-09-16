Tiene 8 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que roza lo prohibido: serie imperdible

Cuál es la imperdible serie de Netflix que estrenó su segunda temporada.

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel mundial, y esto se debe a su extenso catálogo de series y películas de calidad. En esta ocasión, hay una serie subida de tono que estrenó su segunda temporada el pasado 11 de septiembre, tras mucha expectativa por parte de los fanáticos.

Se trata de Beauty in Black, una de las producciones más aclamadas dentro de la N roja. Creada por Tyler Perry, este drama de suspenso cuenta con dos entregas, de 16 y 8 capítulos, respectivamente. De esta forma, busca profundizar sobre los temas y problemáticas que había tratado en la primera temporada.

Beauty in Black

Los contrastes entre la pobreza y la riqueza, el lujo y la supervivencia, la familia y la traición, y el empoderamiento femenino son varios de los tópicos en los que se adentra esta compleja serie. Asimismo, temas sociales como la violencia doméstica, el tráfico de personas, la discriminación y la búsqueda de la identidad son los pilares de este título destacado.

Netflix: sinopsis de Beauty in Black El destino de una stripper cambia radicalmente cuando se ve involucrada con una poderosa y disfuncional familia que controla un imperio de cosméticos. Al entrar en su lujoso pero caótico mundo, la protagonista se enfrenta a intrigas familiares, secretos oscuros y una lucha de poder que amenaza con arrastrarla a un juego peligroso del que no podrá escapar fácilmente.

Beauty-in-Black.jpg Sin embargo, el verdadero horror surge cuando descubre que detrás de la fachada del exitoso negocio de belleza, la familia también opera un retorcido y lucrativo tráfico de personas. En medio de la corrupción y el peligro, la stripper se ve forzada a tomar decisiones que pondrán en riesgo su vida y su moralidad, mientras intenta sobrevivir y destapar los secretos más perversos de esta familia aparentemente perfecta. Tráiler de Beauty in Black Embed - BEAUTY IN BLACK - Temporada 2 | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Septiembre/25 - NETFLIX Reparto de Beauty in Black Taylor Polidore Williams (Kimmie)

Crystle Stewart (Mallory)

Amber Reign Smith (Rain)

Xavier Smalls (Angel)

Julian Horton (Roy)

Steven G. Norfleet (Charles)

Richard Lawson (Norman)

Terrell Carter (Varney)

Shannon Wallace (Calvin)

Charles Malik Whitfield (Jules)

Debbi Morgan (Olivia)