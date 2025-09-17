Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming se convierten en furor en cuestión de minutos y aumentan los suscriptores y usuarios de manera llamativa en este año 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2016, se trata de Amigos de armas, la película que sorprende en este sitio web y es tendencia. Estamos hablando un thriller de drama y crimen, una combinación poderosa de géneros que te mantendrá entretenido de principio a fin y te hará estar al filo del sillón. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y un adelanto para que no te la pierdas.
Sinopsis de Amigos de armas, la película que sorprende en Netflix
En el año 2005 dos jóvenes amigos, Efraim Diveroli y David Packouz, decidieron montar una empresa para vender armas. En poco tiempo comenzaron a ganar mucho dinero. Su mayor éxito fue conseguir un contrato de 300 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos para armar a las tropas aliadas del ejército norteamericano que en ese momento combatían en Afganistán.
Tráiler de Amigos de armas
Embed - AMIGOS DE ARMAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures