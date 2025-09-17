Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix Un estreno estadounidense de 2016 está siendo furor en la popular plataforma de streaming y sumó miles de seguidores.







Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming se convierten en furor en cuestión de minutos y aumentan los suscriptores y usuarios de manera llamativa en este año 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2016, se trata de Amigos de armas, la película que sorprende en este sitio web y es tendencia. Estamos hablando un thriller de drama y crimen, una combinación poderosa de géneros que te mantendrá entretenido de principio a fin y te hará estar al filo del sillón. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Amigos de armas, la película que sorprende en Netflix En el año 2005 dos jóvenes amigos, Efraim Diveroli y David Packouz, decidieron montar una empresa para vender armas. En poco tiempo comenzaron a ganar mucho dinero. Su mayor éxito fue conseguir un contrato de 300 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos para armar a las tropas aliadas del ejército norteamericano que en ese momento combatían en Afganistán.

amigos de armas

Tráiler de Amigos de armas Embed - AMIGOS DE ARMAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Amigos de armas Jonah Hill como Efraim Diveroli

como Efraim Diveroli Miles Teller com David Packouz

com David Packouz David Packouz como Singer at Hilldale Home

como Singer at Hilldale Home Bradley Cooper como Henry Girard

como Henry Girard Ana de Armas como Iz

como Iz Dan Bilzerian

J. B. Blanc como Bashkim

como Bashkim Barry Livingston como Rock Island Bureaucrat # amigos netflix