El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

Una nueva serie estadounidense de 2025 ya está disponible en la gran N roja y es furor entre los suscriptores.

El otro París

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en el año 2025.

Ahora, llegó una nueva serie estadounidense que está disponible en la gran N roja y está siendo furor, se trata de El otro París, la comedia romántica más vista hasta el momento, con un elenco excepcional atrapa a los televidentes desde el minuto cero y los mantiene al filo del sillón de principio a fin. A continuación, te contamos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de septiembre.

Sinopsis de El otro París, la comedia romántica más vista de Netflix

Dawn es la protagonista de la historia de 'El otro París', una aspirante a artista que sueña con llegar a París (Francia) para obtener una oportunidad única en una escuela de arte muy prestigiosa. Pensando que el camino más fácil será participar en un programa de citas, Dawn acepta participar en el reality convencida de que grabarán en París. Sin embargo, descubre que los productores le han jugado una broma y en realidad el show se desarrolla en París... Texas.

Miranda Cosgrove, Pierson Fode, Madison Pettis, Yvonne Orji y Torrance Coombs son tan solo algunos de los protagonistas de esta comedia romántica juvenil que viene a completar el catálogo de Netflix prometiendo una elevada dosis de comedia, amor y algún que otro equívoco.

Si algo caracteriza a Netflix es la capacidad que tiene para estrenar semanalmente nuevas producciones con aspiraciones a convertirse en el fenómeno del momento.

el otro paris netflix

Tráiler de El otro París

Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El otro París

  • Pierson Fodé como Trey
  • Miranda Cosgrove como Dawn
  • Madison Pettis
  • Frances Fisher
  • Madeleine Arthur
  • Hannah Stocking
  • Torrance Coombs
  • Emilija Baranac
paris
