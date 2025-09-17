Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio Del Río Cantina, que acaba de abrir sus puertas en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, invita a sus comensales a un viaje gastronómico donde los platos caseros, la música cuidadosamente seleccionada y un servicio cálido se fusionan para crear una experiencia única. Por







Desde la pintoresca entrada hasta su interior, Del Río Cantina conecta con una sensación de encuentro de domingo. El espacio se despliega en dos niveles, cada uno con su personalidad. Por un lado, la planta baja ofrece un ambiente íntimo, ideal para disfrutar con tranquilidad, con mesas para diferentes grupos y una barra a la vista desde donde se preparan las bebidas. Luego, el primer piso, luminoso y amplio, cuenta con un gran ventanal que da a un pequeño balcón, con mesas distribuidas en este y en el resto del salón, además de una gran mesa comunal, perfecta para reuniones. La ambientación de todo el lugar, con sus manteles cuadriculados y los arcos que evocan calidez, refuerza la sensación de familiaridad.

La propuesta culinaria de Del Río Cantina se distingue por su variedad y el uso de productos frescos, y por un menú que honra la tradición de las populares cantinas de barrio y los bodegones, con un marcado acento italiano. Cada plato es un reflejo de la cocina casera, pensada para satisfacer todos los gustos, que abarca desde minutas clásicas hasta opciones más elaboradas de pescados y pastas.

Qué pedir en Del Río Cantina En Del Río Cantina se puede comenzar con platos que evocan los sabores más queridos de los bodegones y cantinas de siempre. Entre sus entradas, destacan las croquetas de hongos con salsa alioli, que exhiben una textura crujiente por fuera y suave por dentro, con el toque aromático del ajo. Infaltable la provoleta Del Río, una tentación con tomates frescos, cebollas asadas y un distintivo toque de nueces, que le aportan un contraste notable. Y para los amantes de lo tradicional, los buñuelos de espinaca y mozzarella ofrecen un bocado reconfortante, bien casero, perfectos para compartir y abrir el apetito.

Si hay un capítulo estelar en la carta de Del Río Cantina, ese es el de las pastas artesanales. Hechas a mano, reflejan la pasión por la comida casera. Se pueden degustar unos ñoquis gratinados con crema de queso provolone, cavatelli con ragú bolognese, o unos panzottis de espinaca con provolone y nueces, bañados en una sedosa crema de azafrán, entre otras también recomendadas.

Del Río Cantina brinda una sólida lista de minutas y platos fuertes que honran la tradición. Aquí, los clásicos son protagonistas: desde el infaltable bife de chorizo -solo o a caballo- hasta la suprema Maryland, con plátanos fritos y una exquisita salsa alioli. Para los amantes de la cocina típica, el filet a la romana es una posibilidad ligera y sabrosa. Por supuesto, no pueden faltar las milanesas, preparadas al estilo típico del barrio, perfectas para un almuerzo o cena contundente. Y para una alternativa vegetariana, la milanesa de berenjena ahumada sorprende por su sabor y textura.