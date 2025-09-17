17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Del Río Cantina, que acaba de abrir sus puertas en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, invita a sus comensales a un viaje gastronómico donde los platos caseros, la música cuidadosamente seleccionada y un servicio cálido se fusionan para crear una experiencia única.

Por
Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Desde la pintoresca entrada hasta su interior, Del Río Cantina conecta con una sensación de encuentro de domingo. El espacio se despliega en dos niveles, cada uno con su personalidad. Por un lado, la planta baja ofrece un ambiente íntimo, ideal para disfrutar con tranquilidad, con mesas para diferentes grupos y una barra a la vista desde donde se preparan las bebidas. Luego, el primer piso, luminoso y amplio, cuenta con un gran ventanal que da a un pequeño balcón, con mesas distribuidas en este y en el resto del salón, además de una gran mesa comunal, perfecta para reuniones. La ambientación de todo el lugar, con sus manteles cuadriculados y los arcos que evocan calidez, refuerza la sensación de familiaridad.

Te puede interesar:

Esta es la moda con uñas de color salmón que lució Scarlett Johansson y están en tendencia

La propuesta culinaria de Del Río Cantina se distingue por su variedad y el uso de productos frescos, y por un menú que honra la tradición de las populares cantinas de barrio y los bodegones, con un marcado acento italiano. Cada plato es un reflejo de la cocina casera, pensada para satisfacer todos los gustos, que abarca desde minutas clásicas hasta opciones más elaboradas de pescados y pastas.

Qué pedir en Del Río Cantina

En Del Río Cantina se puede comenzar con platos que evocan los sabores más queridos de los bodegones y cantinas de siempre. Entre sus entradas, destacan las croquetas de hongos con salsa alioli, que exhiben una textura crujiente por fuera y suave por dentro, con el toque aromático del ajo. Infaltable la provoleta Del Río, una tentación con tomates frescos, cebollas asadas y un distintivo toque de nueces, que le aportan un contraste notable. Y para los amantes de lo tradicional, los buñuelos de espinaca y mozzarella ofrecen un bocado reconfortante, bien casero, perfectos para compartir y abrir el apetito.

Si hay un capítulo estelar en la carta de Del Río Cantina, ese es el de las pastas artesanales. Hechas a mano, reflejan la pasión por la comida casera. Se pueden degustar unos ñoquis gratinados con crema de queso provolone, cavatelli con ragú bolognese, o unos panzottis de espinaca con provolone y nueces, bañados en una sedosa crema de azafrán, entre otras también recomendadas.

Del Río Cantina brinda una sólida lista de minutas y platos fuertes que honran la tradición. Aquí, los clásicos son protagonistas: desde el infaltable bife de chorizo -solo o a caballo- hasta la suprema Maryland, con plátanos fritos y una exquisita salsa alioli. Para los amantes de la cocina típica, el filet a la romana es una posibilidad ligera y sabrosa. Por supuesto, no pueden faltar las milanesas, preparadas al estilo típico del barrio, perfectas para un almuerzo o cena contundente. Y para una alternativa vegetariana, la milanesa de berenjena ahumada sorprende por su sabor y textura.

La propuesta de postres invita a deleitarse con opciones que son pura tradición. Se sugiere probar el panqueque de manzana quemado al rhum, una combinación cálida y aromática. Para los que aprecian los sabores italianos, el tiramisú es una elección acertada. Y para un final elegante, la crème brûlée luce su característica textura crujiente y cremosa.

La oferta de bebidas completa la carta con una selección de cepas de vinos, mocktails refrescantes (Criollita, Chispa, Malvón) y aperitivos clásicos (vermouth con soda, Fernet con coca, Aperol Spritz, Gin Tonic).

Además, Del Río Cantina cuenta con un interesante menú de mediodía (de 12 a 16 hs) con opciones como baby beef, milanesa napolitana, pastas variadas y filet a la romana, siempre acompañados de bebida. Esta propuesta es ideal para quienes buscan hacer una pausa relajada y disfrutar de la cocina artesanal que caracteriza a este lugar.

Dónde queda Del Río Cantina

El local, recientemente inaugurado, se ubica en Avenida García del Río 2957, a dos cuadras del emblemático Parque Saavedra.

Más información:

@delriocantina

Noticias relacionadas

Con esta receta, podrás obtener múltiples beneficios. 

Por qué hay que cocinar el pollo con un poco de vinagre: casi nadie lo sabe

¿Cuál es la interpretación de caminar así?

Cuál es el significado oculto de caminar con las manos en la espalda según la psicología

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca.

Objetivo medio ambiente: la iniciativa europea para reciclar el agua que cada vez se destaca más

En la provincia de Buenos Aires hay dos ciudades que quedaron como pueblos fantasmas, por dos motivos muy diferentes.

Dos pueblitos cerca de Buenos Aires que fueron abandonados y hoy son ideales para una escapada

Puede ser aventura, descanso o una mezcla de ambos.

Viajar a Córdoba: el pueblito fantástico con mucho verde para ir en primavera

Esta postura se recomienda para mejorar la digestión.

La postura de yoga que ayuda al tránsito intestinal y elimina líquidos

Rating Cero

El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

La bailarina está conociendo a un jugador de vóley llamado Nicolás.
play

Laurita Fernández tendría un nuevo romance con un deportista: de quién se trata

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.
play

La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..."

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.
play

Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. 
play

Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata

últimas noticias

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Hace 10 minutos
El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Hace 18 minutos
El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Hace 48 minutos
Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Hace 58 minutos
Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Hace 1 hora