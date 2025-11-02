Cuáles son los errores más comunes cuando hacés el asado según un experto Conocer las equivocaciones más comunes y aplicar los tips de los especialistas permite disfrutar de una carne jugosa, con el fuego y la grasa en su punto perfecto. Por







Carlos López, director de la Escuela Argentina de Parrilleros, explicó cuáles son los errores más frecuentes al hacer un asado

Elegir correctamente el carbón o la leña es clave: la leña debe estar bien seca para evitar humo excesivo y realzar el sabor de la carne.

Calcular la cantidad de fuego y carne: al menos 3-4 kg de carbón o leña y medio kilo de carne por persona.

Cocinar en etapas: separar achuras y chorizos de los cortes principales para lograr la cocción ideal.

Controlar la temperatura y aprovechar la grasa: demasiado fuego quema la carne y sobrecarga las grasas, mientras que la grasa adecuada potencia el sabor del asado. Carlos López, director de la Escuela Argentina de Parrilleros, explicó cuáles son los errores más frecuentes al hacer un asado y reveló los secretos para lograr una cocción perfecta.

Desde el tipo de fuego hasta la elección de la carne, el experto compartió consejos clave para disfrutar de un asado sabroso, tierno y tradicional.

Qué reveló el experto sobre los errores más comunes al hacer un asado En Argentina, donde el asado no es solo comida sino toda una tradición cultural, conocer tips de asadores expertos marca la diferencia entre un asado común y uno memorable. El asado, explicó López, es mucho más que una técnica: es una ceremonia que combina fuego, paciencia y pasión. “El asador pone su impronta, su amor y su cariño. No es solo cocinar carne, es compartir un momento”, concluyó.

El fuego, la base del asado perfecto Según López, uno de los errores más comunes entre los aficionados es abusar del fuego. “Muchos ponen demasiadas brasas o la parrilla muy caliente, y eso no es bueno”, explicó. El exceso de temperatura puede arrebatar la carne y saturar las grasas, lo que no solo altera el sabor, sino que también hace que el asado “caiga pesado”.

El experto recomienda preparar el fuego con calma, usando entre 3 y 4 kilos de carbón o una mezcla de carbón y leña seca, incluso para asados pequeños. “Si la leña no está totalmente encendida y empieza a tirar humito, ese humo le da al asado un sabor inigualable”, señaló.