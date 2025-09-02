El DT de Venezuela reveló cómo intentará frenar a Lionel Messi en el partido del jueves

El entrenador de Venezuela, el argentino Fernando Batista, se refirió a la preparación de la Vinotinto de cara al partido contra la Selección argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se jugará el jueves a las 20:30 en el Monumental. Batista expuso la estrategia del equipo para neutralizar al astro Lionel Messi y marcó que apunta a que tenga un "partido incómodo".
En diálogo con ESPN, Batista subrayó el rol de Messi, quien jugará su último partido oficial con la albiceleste en Argentina: "Ahora está más jugador de equipo. Lógicamente, dentro de la estrategia que se intentará está hacerle un partido incómodo y que no juegue tranquilo principalmente de tres cuartos llegando al área rival. Con un simple pase, habilita a los jugadores que llegan y rompen líneas, lo que Argentina hace muy bien".
"Messi, ante un toque o un simple pase, puede generar una situación. Lo respetamos pero hay que tratar de no hablar tanto. Además de él, también hay que contrarrestar a Mac Allister, una ruptura de Almada o a De Paul. Es un conjunto. Vengo a arruinar el 'Messipalooza' en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber pero nos estamos jugando la clasificación o al repechaje", advirtió en esta línea.
Fernando Batista Venezuela
En tal sentido, Batista hizo alusión al anuncio del astro rosarino: "Messi lo hizo público pero sabíamos en la intimidad que iba a ser su último partido oficial en Argentina por Eliminatorias y después lo oficializó. Sus compañeros le van a querer regalar un buen partido y un triunfo, pero tenemos que abstraernos de eso y seguir pensando en lo que venimos haciendo en los partidos en los que fuimos duros y con mucha concentración".
El entrenador de Venezuela también comparó la función de Messi con respecto a los últimos años. "Hoy, es más ese jugador que abastece y hace jugar más al resto que hace 10 años atrás, cuando desequilibraba y gambeteaba a cuatro o cinco jugadores", describió.
AFA anunció shows musicales en la previa de Argentina-Venezuela, el último partido de local de Lionel Messi con la Selección
Argentina jugará su último partido como local este jueves frente a Venezuela en el marco de la 17° fecha de Eliminatorias previa al Mundial 2026. Y ante la confirmación que también será la última presentación de Lionel Messi con la camiseta argentina en esta instancia, la AFA anunció una despedida a lo grande.
En la previa del encuentro, que comenzará a las 20:30, la entidad máxima del fútbol argentino informó una serie de shows para animar a los hinchas que lleguen al Monumental a la espera del encuentro.
Según se detalló, habrá tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio: las presentaciones de La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano. En esa línea piden a los fanáticos que lleguen con tiempo de anticipación para poder disfrutar de los espectáculos.
“Se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez”, informaron en el comunicado a través de sus redes sociales.