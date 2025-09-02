El DT de Venezuela reveló cómo intentará frenar a Lionel Messi en el partido del jueves El entrenador de la Vinotinto expuso de qué manera su equipo intentará neutralizar al astro rosarino, en la previa del partido del jueves contra la albiceleste. Por







Fernando Batista y Lionel Messi.

El entrenador de Venezuela, el argentino Fernando Batista, se refirió a la preparación de la Vinotinto de cara al partido contra la Selección argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se jugará el jueves a las 20:30 en el Monumental. Batista expuso la estrategia del equipo para neutralizar al astro Lionel Messi y marcó que apunta a que tenga un "partido incómodo".

En diálogo con ESPN, Batista subrayó el rol de Messi, quien jugará su último partido oficial con la albiceleste en Argentina: "Ahora está más jugador de equipo. Lógicamente, dentro de la estrategia que se intentará está hacerle un partido incómodo y que no juegue tranquilo principalmente de tres cuartos llegando al área rival. Con un simple pase, habilita a los jugadores que llegan y rompen líneas, lo que Argentina hace muy bien".

"Messi, ante un toque o un simple pase, puede generar una situación. Lo respetamos pero hay que tratar de no hablar tanto. Además de él, también hay que contrarrestar a Mac Allister, una ruptura de Almada o a De Paul. Es un conjunto. Vengo a arruinar el 'Messipalooza' en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber pero nos estamos jugando la clasificación o al repechaje", advirtió en esta línea.

Fernando Batista Venezuela Fernando Batista. En tal sentido, Batista hizo alusión al anuncio del astro rosarino: "Messi lo hizo público pero sabíamos en la intimidad que iba a ser su último partido oficial en Argentina por Eliminatorias y después lo oficializó. Sus compañeros le van a querer regalar un buen partido y un triunfo, pero tenemos que abstraernos de eso y seguir pensando en lo que venimos haciendo en los partidos en los que fuimos duros y con mucha concentración".

El entrenador de Venezuela también comparó la función de Messi con respecto a los últimos años. "Hoy, es más ese jugador que abastece y hace jugar más al resto que hace 10 años atrás, cuando desequilibraba y gambeteaba a cuatro o cinco jugadores", describió.