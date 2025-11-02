Bariloche: murió el paciente diagnosticado con hantavirus y aislaron a dos personas El hombre de 43 años, que trabajaba como albañil había realizado limpieza de terrenos en el oeste de la ciudad antes de presentar fiebre y otros síntomas. Las autoridades sanitarias analizan los contactos estrechos para el seguimiento correspondiente. Por







El hombre de 43 años que había sido diagnosticado con hantavirus en Bariloche falleció este sábado en el Hospital Zonal la localidad rionegrina. Ante esto, hay dos personas aisladas luego de que se activaran los protocolos por la confirmación del caso positivo.

Según informaron desde el centro de salud, el paciente, que trabajaba como albañil, había realizado limpieza de terrenos en el oeste de la ciudad antes de presentar fiebre y otros síntomas.

Desde el área de Epidemiología del hospital señalaron que se están definiendo los contactos estrechos para el seguimiento correspondiente, y ya fueron aisladas preventivamente dos personas.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia El hantavirus se transmite principalmente por el ratón colilargo, a través de su saliva, orina y heces. El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones. Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de consultar al centro médico más cercano o a un profesional de la salud ante cualquier síntoma similar a los mencionados o sospecha de contacto con roedores o personas infectadas, dado que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona.