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Lionel Messi llamó a Ángel de Brito en la previa del Mundial 2026: qué le dijo

El capitán de la Selección argentina se comunicó con el conductor de LAM y mantuvo una charla privada.

Messi llamó a De Brito.

Messi llamó a De Brito.

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El conductor de LAM, Ángel de Brito reveló una información inesperada para el mundo del fútbol y se trata de una comunicación con Lionel Messi. Pero, a diferencia de lo que muchos esperaban, fue el futbolista quien llamó al periodista. ¿Qué pasó?

De Brito habló sobre el papá de Messi.
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Todo ocurrió en el marco de la visita del presentador por Estados Unidos y, si bien ya era de público conocimiento que tenían buena relación, nunca evidenciaron un trato cercano, más que uno cordial.

De Brito contó: “Lo amamos a Leo Messi. Estuve hablando con él ahora que estuve en Miami, pero no lo quise ir a molestar. Algunos mensajitos, nada más. En realidad, no le escribí, me escribió él”

“Hice un ‘Ángel responde’ y alguien me pedía, ‘ya que estás ahí, andá a hacer una foto con Messi, con Antonela’. No fui, me pedían, ‘hacele una nota a Messi y a Antonela’, y me escribió Leo y me dice, ‘no, ella no quiere saber nada”, agregó Ángel.

Y despejó dudas sobre una posible entrevista: “No quiere hablar. La llaman de todos lados. Ella no quiere hablar’. Le dije ‘decile que me dé una nota alguna vez’. La queremos escuchar, no sabemos nada de qué piensa esa mujer”.

Ángel de Brito reveló un triángulo amoroso en pleno Mundial 2026: tiene a su esposa y a la amante en el mismo hotel

En el marco de las noticias futbolísticas del Mundial 2026, los goles de Lionel Messi y los batacazos de países africanos, Ángel de Brito instaló una información que tiene que ver con un ex director técnico enviado como periodista: tiene a su esposa y a su amante en el mismo hotel, según indicó el conductor.

A modo bomba, De Brito contó: "En un hotel de Estados Unidos están coincidiendo tres personas que protagonizaron un triángulo amoroso. En el hotel está el ex jugador, la esposa y una tercera". Esto generó dudas sobre quién se trataba.

La historia comenzó en 2018, en el 2019 lo contamos acá el romance. Él estaba con su esposa, se separó y empezó una relación con la periodista. Hoy coinciden en el Mundial", agregó el conductor.

Y reveló la información esperada: "Estamos hablando de Marcelo Gallardo, que está con su esposa y en el mismo hotel está Alina Moine que tuvo un vínculo con él. Hoy los tres están viviendo en el mismo hotel, en cualquier momento va a haber un cruce. Él se fue con Disney mientras que ella con ESPN, entonces los habrán mandado al mismo hotel".

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