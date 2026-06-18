Se develó el misterio: por qué los jugadores usan botines rosas en el Mundial 2026 Desde que inició la competencia, la gran mayoría los futbolistas lucieron modelos de las principales marcas apuestan por ese tono llamativo y fácil de identificar en la cancha. Por Agregar C5N en









Marcas especializadas seleccionaron al Electric Fuchsia como uno de los colores claves de la primavera-verano 2026

El Mundial 2026 empezó, pero tuvo una particularidad que llamó la atención a varios aficionados: por qué la mayoría de los jugadores usan botines de color rosa y fucsia, marcando una nueva tendencia.

Si bien a lo largo de los años los futbolistas fueron cambiando los modelos y colores, esta edición marcó una cuasi unanimidad. Lo que en un principio comenzó siendo solo negro, después comenzó a aparecer el blanco y en el último tiempo se empezaron a incorporar los rojos, azules, y colores fluors.

Sin embargo, en dichas competencias había “una variedad de colores” en los pies de los deportistas, mientras que en esta Copa del Mundo se ve casi todos iguales, incluso independientemente de la marca en cuestión.

Ahora, se develó el misterio: en mayo de 2024, WGSN (Worth Global Style Network) la principal empresa mundial en predicción de tendencias de consumo, había indicado que uno de los colores clave de la temporada primavera - verano 2026 sería el “electric fucsia”, ya que inspira optimismo, energía y creatividad.

El impacto por el cual la mayoría de los jugadores usan botines rosas en el Mundial 2026 Además de haber analizado las tendencias para esta temporada primavera – verano 2026 (invierno en Argentina) también indicaron que la elección del color fucsia y de tonos vibrantes son considerados, tanto la visibilidad en las transmisiones deportivas, como el “potencial de viralización en redes sociales”.

Además, dentro del campo de juego de color verdes genera un contraste inmediato y resaltan en las tomas abiertas, las repeticiones y los planos cerrados de cada jugada. La Selección argentina no fue la excepción a la tendencia ya que 22 de los 26 jugadores utiliza este color en el calzado, a excepción de Lionel Messi que para esta edición del Mundial luce unos botines blancos, celestes y dorados para su “último baile”.