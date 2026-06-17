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18 de junio de 2026 Inicio

El tierno gesto de Lionel Messi con familiares de los jugadores de Argelia

El capitán de la Selección argentina fue la gran figura del triunfo por 3-0 con un triplete, pero también se llevó los aplausos por un emotivo encuentro con la familia de una de las estrellas del conjunto africano.

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El capitán Lionel Messi se sacó una foto con la hija de un jugador argelino. 

El capitán Lionel Messi se sacó una foto con la hija de un jugador argelino. 

Redes sociales

El capitán Lionel Messi volvió a ser determinante para la Selección argentina al marcar los tres goles de la victoria ante Argelia en el debut del Mundial 2026, aunque, una vez terminado el encuentro, protagonizó una escena extradeportiva que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

Lionel Messi y el resto del equipo se preparan para enfrentar a Austria. 
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El astro albiceleste se fotografió con Mila, la hija del futbolista argelino Riyad Mahrez, en una imagen que fue compartida por la esposa del delantero, Taylor Ward, en las redes sociales. La pequeña lucía la camiseta de Argelia, mientras el rosarino vestía la ropa de entrenamiento de la Selección.

Mila, la hija del futbolista argelino Riyad Mahrez, se fotografió con Lionel Messi.

Mila, la hija del futbolista argelino Riyad Mahrez, se fotografió con Lionel Messi.

El emotivo momento se produjo en una jornada especial para Messi, quien se mostró visiblemente conmovido tras convertir su primer gol y luego reveló que atraviesa algunos "días complicados", al tiempo que agradeció el apoyo de sus compañeros, el cuerpo técnico y toda la delegación argentina.

Se supo el motivo del llanto de Lionel Messi en el debut de la Selección argentina

El 10 de la Selección argentina, Lionel Messi, se mostró visiblemente emocionado tras convertir el primer gol de la Albiceleste contra Argelia en el debut en el Mundial 2026. Las cámaras lo grabaron mientras lloraba y luego del partido explicó los motivos de sus lágrimas. ¿Qué le pasó?

El jugador marcó un hat-trick y llevó al equipo a la victoria en el primer partido del grupo J, lo cual suma para la clasificación. El lunes juega contra Austria y el sábado contra Jordania para finalizar la fase de grupos. Clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Al final del encuentro, Messi habló sobre la noche emocionante que vivió en el primer partido de la Albiceleste. "No me imaginaba ni eso ni todo lo que me tocó vivir. Todo esto es de yapa; tuve la suerte de conseguir todo y más a nivel grupal e individual. Hoy me toca disfrutar de esto. Todo lo que logré es más de lo que imaginé cuando era chico", lanzó.

Luego de esto, se refirió él mismo a su llanto: "Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien".

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