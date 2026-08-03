El Gobierno entrega un bono para policías y militares: quiénes lo cobran y cuándo se paga Se liquidará por única vez junto a los haberes correspondientes al mes de agosto y estará alcanzada por los aportes. El Ejecutivo sostiene que, a pesar del escaso número, se busca “mantener los estándares adquisitivos” de los efectivos y oficiales. Por Agregar C5N en









La Federal, una de las fuerzas alcanzadas.

El Gobierno entrega un bono de $50 mil para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales que se liquidará por única vez junto a los haberes correspondientes al mes de agosto y estará alcanzada por los aportes. El Ejecutivo sostiene que, a pesar del escaso número, se busca “mantener los estándares adquisitivos” de los efectivos y oficiales.

La suma será abonada por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto y tendrá carácter remunerativo y no bonificable, por lo que será tenida en cuenta para los aportes y contribuciones previsionales, aunque no servirá de base para calcular adicionales o suplementos salariales.

Bono para policías y militares: quiénes lo cobran y cuándo se paga El Decreto 695/2026, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, alcanza al personal militar en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además del personal de la Policía de Establecimientos Navales y del personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostuvo que el objetivo es adecuar los ingresos del personal para preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que demandan sus funciones.

Por su parte, el Decreto 696/2026, correspondiente al Ministerio de Seguridad Nacional, extiende el beneficio al personal en actividad y a los alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También comprende al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.