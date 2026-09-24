Levantaron un programa conducido por una figura: el motivo por el que no lo habilitaron

Laurita Fernández tuvo que dejar en pausa un proyecto de entretenimiento que preparaba para Olga luego de no conseguir la habilitación necesaria en el lugar elegido para realizarlo. Según información de La Pavada del Diario Crónica, la conductora no logró obtener el permiso correspondiente en la Playa Quba, ubicada en la zona de Playa Grande, lo que le impidió llevar adelante el stream con el programa de juegos playeros que tenía planificado.

La propuesta buscaba trasladar el espíritu de los ciclos de entretenimiento tradicionales de la televisión a un escenario diferente, aprovechando el verano y el atractivo de la costa como marco para los desafíos y juegos que la actriz tenía previsto conducir. Sin embargo, la falta de autorización en el sitio que eligieron obligó a suspender el proyecto antes de que pudiera concretarse.

De esta manera, la iniciativa quedó frenada y desde la producción deberán evaluar los próximos pasos , ya sea buscando una nueva locación o reformulando la propuesta original. Por el momento, no trascendieron detalles sobre si el ciclo se reprogramará en otro lugar o si directamente quedará descartado.

En medio de esta cancelación, Laurita recibió una propuesta para continuar activa en el mundo del espectáculo desde otro frente. Trascendió que hay productores interesados en sumarla a una obra de teatro en Carlos Paz junto a Peter Alfonso, Paula Chaves, Rodrigo Noya y Pachu Peña, con dirección de Diego Ramos, lo que podría convertirse en una nueva oportunidad laboral tras el traspié con el programa de juegos.

Laurita Fernández decidió recientemente congelar sus óvulos y le dio visibilidad pública a un tratamiento que todavía no es de conocimiento masivo. La actriz de La cena de los tontos contó que se sometió al procedimiento el año pasado, a los 35 años, luego de que sus médicos le indicaran que ya estaba en edad de resguardar su reserva ovárica en caso de querer tener hijos en el futuro.

Al aire del streaming Núcleo, la conductora comentó cómo atravesó su temor a las agujas y la sangre durante el proceso. "Yo empecé el proceso y soy de las que se saca sangre y al toque la presión le baja", contó, aunque remarcó que logró superarlo. "Ya estaba embalada con el tema y arranqué a hacerlo", aseguró.

Entre las anécdotas que compartió, recordó un episodio particular que vivió en Rosario, donde un remisero le guardó las muestras que necesitaban refrigeración mientras ella asistía a un evento en medio del campo. "Me había venido a Rosario a un evento y me acuerdo que le dije al remisero, mirá, estoy con esto que necesita refrigeración. Y el evento adonde íbamos era en el medio del campo, no sabía si iba a haber una heladerita o algo. Y el señor me dijo, olvidate, yo me voy a mi casa ahora, vos dame esta bolsita y te la guardo en la heladera", comentó.

También contó un momento tenso durante una función teatral, cuando debía aplicarse una inyección entre cambios de escena y encontró el líquido congelado, por lo que tuvo que pedirle ayuda a la vestuarista, que también era enfermera, para calentar la jeringa con las manos y llegar a tiempo al escenario.

La actriz confesó que al principio le costó mucho contarle a su entorno sobre el tratamiento que estaba atravesando, incluyendo a sus compañeros de elenco Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. "La verdad que fue un proceso en el que me sentí muy acompañada, pero que me costó un montón al principio contárselo a mis compañeros o a mi gente", admitió. Cuando finalmente se animó a hacerlo, se llevó una sorpresa con la reacción de sus compañeros varones.

"Soy la única mujer en un elenco muy masculino y heterosexual, que tiene una sensibilidad distinta o no sé si tienen ese tacto de darse cuenta... Y uno de los chicos me dice, ¿qué, gordi?, ¿congelaste óvulos?", relató. Fernández cerró reflexionando sobre la importancia de hablar abiertamente del tema: "Dije, qué boluda, ¿cómo no les conté antes? Yo estaba como inyectándome en el camarín y no decía nada, como si el tema fuese tabú. Siento que esto puede ayudar a un montón de chicas que capaz no tienen la información. No es un tema tabú y la tecnología nos ayuda un montón al día de hoy, está rebueno".