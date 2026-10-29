Leo Montero y Vero Lozano conducirán un programa en Olga: cuándo comenzará

El periodista lo confirmó en el stream Bondi Live para evitar que se filtre y explicó que tendrá un nombre particular, el cual le hará un guiño al antiguo ciclo que tenían ambos en Telefe.

Luego del furor que produjo AM por Telefe, Leo Montero informó que volverá a conducir un programa con Verónica Lozano y será a partir de marzo del 2027. El ciclo será todos los días e irá por el canal de streaming OLGA, en el cual ya habían hecho un programa temporal y tuvo mucha repercusión.

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Esta información se viene rumoreando desde hace tiempo porque la misma Vero contó que había algo a futuro con Leo Montero, con quien tuvo una dupla muy recordada. Pero no confirmó nada, por lo que se dejó de hablar.

En las vísperas del anuncio de la programación para el verano y para el próximo año, Montero habló en Bondi Live y contó: “Te la tiro ya, rápido, así me lo saco de encima: Olga 2027, ¿dónde si no? No puedo hablar ni del equipo ni de la programación ”.

Leo Montero confirma en BONDI que desde marzo del año que viene conducirá un programa diario en OLGA junto a Vero Lozano. pic.twitter.com/7PTFaEusvH

Lo que no dijeron es el horario en el que estarán al aire, pero sí revelaron que será por la mañana. Una de las especulaciones más grandes tiene que ver con la continuidad de Migue Granados, por lo que la dupla podría ser reemplazo de Soñé que volaba. ¿Qué pasará?

El famoso pastelero Damián Betular abandonará temporalmente su lugar como jurado en el exitoso programa MasterChef Celebrity de Telefe . Su sorpresiva salida se debe a proyectos laborales ineludibles para la temporada de verano.

Según detalló la panelista Natalie Weber en un programa de televisión, el reconocido cocinero dejará el certamen conducido por Wanda Nara para dedicarse de lleno al teatro en la Costa Atlántica.

"Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes", confirmó Natalie Weber en Intrusos (América) sobre la inminente salida durante todo enero.

La exitosa obra Hairspray, que se presentará en el Teatro Tronador de Mar del Plata, contará con el carismático jurado interpretando nuevamente el aclamado rol protagónico femenino de Edna Turnblad.

Ante este escenario, la producción ya baraja a Donato de Santis y Dolli Irigoyen como posibles reemplazos para cubrir su codiciada silla en el exigente reality gastronómico durante su merecida licencia.