Karina Milei destacó el objetivo del RIGI: "Acá tienen que ganar todos"

La secretaria general de la Presidencia encabezó en Santa Fe el evento, que reunió a más de 2.500 pymes y 43 proyectos de inversión. Milei llamó a fortalecer la articulación productiva y aseguró que las Pymes pueden integrarse a grandes cadenas, generar empleo y crecer.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este jueves en Rosario la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) , que reunió a más de 2500 pymes y 43 grandes proyectos de inversión. En su discurso, destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre grandes empresas y proveedores nacionales: “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: acá tienen que ganar todos” .

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Este jueves la funcionaria subrayó que las pymes argentinas tienen la oportunidad de “integrarse a grandes cadenas mineras, generar nuevos negocios y crecer y crear más puestos de trabajo”. El encuentro organizado por el Ministerio de Economía de la Nación , con apoyo de la provincia de Santa Fe, contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro , además de autoridades nacionales, provinciales y representantes de cámaras empresariales.

Diego Santilli puso el foco en la participación de las empresas nacionales: “Hoy estamos acá con 2500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”.

Caputo, por su lado, resaltó el carácter federal de la convocatoria : “El encuentro es un éxito porque tenemos más de 2500 pymes inscritas, 2100 reuniones organizadas y 50 rondas. Se trata de un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias”.

El ministro también remarcó que las inversiones anunciadas en el marco del RIGI ya alcanzaron los USD 210.000 millones y que se proyecta la creación de 250.000 empleos formales y bien remunerados. Pullaro, en tanto, destacó el potencial industrial de Santa Fe y el rol estratégico de sus puertos para acompañar el crecimiento de las exportaciones.

Asimismo, el gobernador Maximiliano Pullaro resaltó el potencial industrial de Santa Fe y su rol estratégico en los sectores energético y minero, al afirmar que la provincia se siente “socia” de esas actividades. Además, subrayó la necesidad de mejorar la infraestructura logística y productiva para acompañar el crecimiento de las inversiones, y destacó la importancia de los puertos santafesinos como motor para facilitar exportaciones y generar empleo en la región.

RIGI en marcha: 2500 pymes frente a 43 grandes proyectos

La jornada incluyó más de 2100 reuniones de negocios entre grandes empresas y proveedores nacionales, con el objetivo de integrar a las pymes a las cadenas de valor de proyectos de minería, infraestructura e industria. Además, se desarrollaron paneles con gobernadores, charlas técnicas, espacios de networking y la Segunda Mesa Federal Minera, que reunió a autoridades nacionales y provinciales.

El RIGI se presenta como una herramienta para atraer inversiones de gran escala y, al mismo tiempo, potenciar la participación de las pymes argentinas en sectores estratégicos. Karina Milei en Rosario lo sintetizó en: “Acá tienen que ganar todos”.