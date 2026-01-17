El adiós a Guillermo Salatino, el periodista que custodió los secretos de Gabriela Sabatini hasta el final El trabajador de prensa acompañó a la tenista desde que le hizo su primera nota a los 11 años, y fue como un padre durante toda su carrera. Recientemente, habló de la interna con Ova Sabatini y Catherine Fulop. + Seguir en







La tenista y el deportista forjaron una relación casi familiar durante más de una década. Redes sociales

La muerte del periodista Guillermo Salatino, quien marcó una época con su cobertura del tenis profesional y falleció este sábado a los 80 años, puso de relieve la fidelidad que el relator mantuvo con una ascendente Gabriela Sabatini, desde sus inicios hasta el final de sus días.

Guillermo Salatino, que creció con la raqueta viendo a sus padres jugar en el polvo de ladrillo del club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, se convirtió en un especialista del "deporte blanco". Primero como un aficionado, después un especialista frente al micrófono y, luego, como un segundo padre para Sabatini desde su infancia.

Salatino supo acompañar y guiar a la leyenda del tenis femenino argentino por el mundo, cuando ni siquiera sus padres podían hacerlo, y se convirtió en un familiar para Gaby.

La relación que los unió desde los 11 años de ella, cuando le hizo la primera nota en 1981, fue tan estrecha que sus hijos llegaron a celar a la deportista: "Mis hijas hasta tuvieron celos por la relación que yo tenía paternal con Gaby". Además, asesoró al padre de la leyenda del tenis femenino nacional y viajó por el mundo con ella, a partir de los 13 años, desde Junior, recordó en una entrevista en Pronto.

Guillermo Salatino con Gabriela Sabatini Archivo Guillermo Salatino El día que Guille Salatino habló de la interna de los Sabatini A fines de diciembre pasado, Guillermo Salatino rompió el silencio sobre la interna de Gabriela Sabatini con su hermano Osvaldo "Ova" Sabatini y su cuñada, la actriz Catherine Fulop, quienes no se ven con la extenista desde que falleció su madre, Beatriz. "No se trata de un tema económico", aseguró.

Agregó: "El problema no es de ahora, viene desde que murió la mamá. Ahí hubo un quiebre. No es un tema de plata, es un tema de sentimientos, de ausencias y de formas de vivir el duelo. A Gaby le dolió mucho cómo se manejaron algunas cosas." Embed Actualmente, el periodista fallecido no tenía contacto con la ganadora del US Open 1990, pero contó que le pidió que esté en el casamiento de su sobrina Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala: "No hablo con ella hace casi dos años. Justamente cuando se casó su sobrina es que yo le escribí una carta diciéndole que me parecía que tenía que venir".