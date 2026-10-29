Le robaron a Mariano de la Canal en su local de remeras: "Van a terminar presos" El arranque de su nuevo proyecto comercial se vio opacado por un tenso momento que desató la furia y el descargo público del protagonista. Agregar C5N en









El mediático sufrió un robo en uno de sus emprendimientos. C5N

Mariano de la Canal atravesó un pésimo momento tras sufrir el hurto de mercadería en su flamante emprendimiento textil ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando. Apenas una semana después de haber concretado la apertura del comercio, el mediático conocido popularmente en sus inicios como "el fan de Wanda" descubrió la maniobra delictiva y exteriorizó su indignación de manera pública.

Durante una participación telefónica en el programa LAM, dio detalles del amargo episodio y apuntó sin filtro contra los delincuentes que ingresaron a su local de prendas. El hecho generó además un tenso e insólito debate en el panel del ciclo conducido por Ángel de Brito, donde varias de las panelistas pusieron en duda la veracidad de lo acontecido.

El robo que sufrió Mariano de la Canal El reconocido mediático Mariano de la Canal contó en LAM por la pantalla de América que le robaron mercadería de su local de remeras en San Fernando, apenas siete días después de haberlo inaugurado. El comerciante manifestó su profunda indignación por el episodio delictivo e informó que ya formalizó la denuncia ante las autoridades de la comisaría de la zona. Según su testimonio, la maniobra pasó inadvertida al principio y el faltante de una campera terminó encendiendo las alarmas horas más tarde.

Tras ratificar la maniobra ilícita registrada por las cámaras del comercio, la figura mediática se presentó en la dependencia policial de la zona a radicar la denuncia e inmediatamente difundió diversos videos en su cuenta oficial de Instagram para visibilizar lo ocurrido y escrachar públicamente a los autores. A partir de esa repercusión en las redes sociales, el dueño de la marca empezó a recibir múltiples mensajes de vecinos y comerciantes de la zona que identificaron al grupo. "Son mecheros conocidos de la zona".

Respecto al modus operandi desplegado por la banda dentro del centro comercial, los vecinos le explicaron detalladamente cómo concretan sus robos en los negocios de la zona: "Van entre tres o cuatro; dos te entretienen y dos te afanan". Asimismo, los comerciantes damnificados le revelaron que los sospechosos suelen utilizar bolsas acondicionadas con un doble revestimiento especial destinado a eludir los sensores de los arcos de alarma en los accesos.

El dolor del mediático radicó principalmente en la ilusión puesta en este reciente proyecto personal, el cual encaró en paralelo a sus labores habituales en la industria del espectáculo: "Me da bronca porque uno está laburando. Me gusta hacer esto de la ropa y siempre me gustó el comercio". Con un tono tajante sobre el desenlace que espera de la investigación policial, el afectado concluyó su descargo con una frase contundente hacia los delincuentes: "Van a terminar presos estos muertos de hambre". Sin embargo, el relato desató un insólito contrapunto al aire con las panelistas del programa, quienes escucharon la narración con marcada desconfianza. En primer lugar, la periodista Pilar Smith irrumpió con una pregunta directa sobre la veracidad del hecho: "¿Es real? porque sabemos que vos a veces…", a lo que él contestó entre risas: "Yo puedo hacer chistes, pero qué mala compañera". Por su parte, la conductora Denise Dumas cuestionó la casualidad de que el hecho ocurriera durante la primera semana de apertura expresando: "¿No estará haciendo esto para pasar el chivo?".