29 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei felicitó a Benjamin Netanyahu tras haberse impuesto en las elecciones de Israel

"La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", expresó el mandatario. Sin embargo, el bloque oficialista no alcanzó la mayoría absoluta.

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Javier Milei con Benjamin Netanyahu

Javier Milei con Benjamin Netanyahu, en el marco de la 81° Asemblea General de las Naciones Unidas.

X: @OPRArgentina

El presidente Javier Milei envió sus felicitaciones al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por haber "vuelto a ser la primera fuerza" tras las elecciones del pasado martes. "Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra. La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", sostuvo.

El dirigente brasileño se encuentra en Miami.
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"Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del partido Likud que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra. La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", escribió el libertario en su cuenta de X.

Sin embargo, el escenario para el jefe de Gobierno israelí es menos idílico de lo que parece en el tuit. Las elecciones dejaron un escenario sin mayorías claras y abrieron una negociación política que será clave para definir la continuidad de Netanyahu como primer ministro.

Aunque el bloque oficialista conserva una posición competitiva, los números parciales no le garantizan la continuidad en el poder. La caída de algunos de sus socios ultranacionalistas y religiosos complica la posibilidad de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno.

Cómo se define el próximo gobierno en Israel

El Parlamento israelí, conocido como Knéset, tiene 120 bancas y se necesitan al menos 61 para alcanzar la mayoría absoluta. Ninguno de los bloques llega por sí solo a ese número, por lo que las negociaciones entre partidos serán determinantes.

Una vez oficializados los resultados, el presidente Isaac Herzog consultará a las distintas fuerzas políticas y designará al candidato que considere con mayores posibilidades de reunir apoyos. No necesariamente deberá ser el representante del partido más votado.

El candidato elegido tendrá 28 días para formar gobierno, con la posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Si fracasa, otro dirigente podrá recibir el encargo. Las fuerzas árabes podrían tener un papel decisivo en ese proceso, aunque todavía no está definido si respaldarán a la oposición de Eisenkot y bajo qué condiciones.

Si las negociaciones no permiten conformar un gobierno viable, Israel podría volver a las urnas. Hasta entonces, el resultado mantiene abierta la disputa por el poder y deja en suspenso el futuro político de Netanyahu.

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