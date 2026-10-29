Javier Milei felicitó a Benjamin Netanyahu tras haberse impuesto en las elecciones de Israel "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", expresó el mandatario. Sin embargo, el bloque oficialista no alcanzó la mayoría absoluta. Por Agregar C5N en









Javier Milei con Benjamin Netanyahu, en el marco de la 81° Asemblea General de las Naciones Unidas. X: @OPRArgentina

El presidente Javier Milei envió sus felicitaciones al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por haber "vuelto a ser la primera fuerza" tras las elecciones del pasado martes. "Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra. La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", sostuvo.

"Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del partido Likud que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra. La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", escribió el libertario en su cuenta de X.

Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra.



La Argentina e Israel continuarán… — Javier Milei (@JMilei) October 29, 2026 Sin embargo, el escenario para el jefe de Gobierno israelí es menos idílico de lo que parece en el tuit. Las elecciones dejaron un escenario sin mayorías claras y abrieron una negociación política que será clave para definir la continuidad de Netanyahu como primer ministro.

Aunque el bloque oficialista conserva una posición competitiva, los números parciales no le garantizan la continuidad en el poder. La caída de algunos de sus socios ultranacionalistas y religiosos complica la posibilidad de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno.

Cómo se define el próximo gobierno en Israel El Parlamento israelí, conocido como Knéset, tiene 120 bancas y se necesitan al menos 61 para alcanzar la mayoría absoluta. Ninguno de los bloques llega por sí solo a ese número, por lo que las negociaciones entre partidos serán determinantes.