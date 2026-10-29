Tenía un cáncer terminal: conmoción por el fallecimiento de una famosa actriz por muerte asistida

La célebre figura estadounidense Barbara Barrie falleció a los 95 años dentro de su residencia particular situada en Manhattan , Nueva York . A lo largo de una brillante trayectoria, la artista cosechó notables éxitos dentro del cine, la televisión y el teatro, acumulando importantes distinciones como una candidatura al Oscar y otra al premio Tony.

La pérdida fue ratificada por su propia hija, Jane Harnick, en declaraciones vertidas al periódico The New York Times . Según especificó la prensa norteamericana, la estrella padecía un cáncer terminal y su deceso se produjo mediante un procedimiento de asistencia médica .

Esta decisión personal de poner fin a sus sufrimientos físicos produjo una enorme repercusión internacional, derivando en emotivos mensajes de condolencias dedicados a honrar la memoria de una personalidad muy admirada por sus colegas y por el público en general.

Barrie forjó un camino profesional superior a seis décadas dentro de la industria del entretenimiento mundial. Una de sus primeras consagraciones cinematográficas se concretó en 1964, momento en que resultó galardonada en el Festival de Cannes por su labor en One Potato, Two Potato . En dicho largometraje encarnó a una mujer separada que contraía matrimonio con un hombre afroamericano, teniendo que afrontar la posibilidad de perder la tenencia de su pequeña a causa de los prejuicios raciales dominantes de aquel tiempo.

Pese a ese logro inicial, una de sus intervenciones más recordadas en la industria del cine fue Breaking Away (1979), distribuida en la Argentina bajo el nombre Los muchachos del verano . En esa ficción compuso a la madre del joven central, un muchacho de pueblo que anhelaba convertirse en ciclista profesional. Aquella memorable labor le valió una histórica postulación al Oscar como mejor actriz de reparto, galardón que finalmente quedó en manos de Meryl Streep gracias a su trabajo en Kramer vs. Kramer.

Aquella nominación a la máxima estatuilla de Hollywood representó la cúspide de su carrera cinematográfica, posicionándola entre los nombres más respetados del circuito internacional. Más allá de no haberse quedado con el premio de la Academia en aquella velada de gala, la labor de la estrella marcó a generaciones de espectadores y críticos de cine. Hoy en día, la comunidad artística internacional despide a una referente que supo dejar una huella imborrable gracias a su talento expresivo y profesionalismo.

Quién era Barbara Berrie

Nacida bajo el nombre de Barbara Ann Berman el 23 de mayo de 1931 en la ciudad de Chicago, decidió radicarse en Nueva York tras finalizar su formación académica para dar inicio a su vocación artística, concretando su debut teatral en 1955 con la obra The Wooden Dish.

En forma paralela a la actuación, desarrolló su talento en el terreno literario publicando dos historias infantiles tituladas Lone Star y Adam ZigZag, además de escribir los libros autobiográficos Second Act y Don’t Die of Embarrassment, donde visibilizó públicamente su lucha contra el cáncer colorrectal.

Aunque logró participaciones trascendentes en la pantalla grande, la recordada artista alcanzó una inmensa notoriedad gracias a sus interpretaciones en la televisión. Uno de sus roles más populares fue el de Liz Miller, la pareja del comisario encarnado por Hal Linden en la aclamada comedia Barney Miller, formando parte del elenco estable durante cinco temporadas consecutivas desde 1975.

Su paso por la televisión estadounidense contempló apariciones especiales en producciones de culto como La dimensión desconocida, El fugitivo, Family Ties, Law & Order, Nurse Jackie y Pushing Daisies, sumado a las tres nominaciones que recibió a los célebres premios Emmy por distintas caracterizaciones. En el plano teatral, la icónica figura acumuló once participaciones sobre los escenarios de Broadway.

En el plano afectivo y privado, compartió su vida en matrimonio con Jay Harnick, creador y director artístico de TheaterWorksUSA, desde 1964 hasta el fallecimiento de su compañero en 2007. Como fruto de aquel sólido matrimonio con el reconocido productor, la querida actriz se convirtió en madre de dos hijos, Jane y Aaron, y tuvo la dicha de criar a tres nietas. Su imborrable huella profesional perdura en el recuerdo de sus colegas e hinchas del arte que la consagraron como una figura de enorme versatilidad.