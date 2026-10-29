La AFA aprobó el nuevo formato del torneo argentino: cómo se jugará la Liga Profesional 2027

Solo River votó en contra de la nueva propuesta de la Asociación del Fútbol Argentino para el próximo año. Estudiantes, otro club que se expresó en contra, no tuvo representación en el comité. La fecha de inicio estaría pautada para el próximo 24 de enero.

En una reunión de la Asamblea de la Liga Profesional (LPF) se definió cómo será el nuevo formato de los torneos del fútbol argentino para el 2027. En dicho encuentro, River fue el único club que votó en contra de la modificación propuesta para el campeonato argentino.

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Durante el encuentro, los dirigentes debatieron los detalles del nuevo formato que regirá el fútbol argentino a partir del año próximo. El rechazo del conjunto de Núñez se dio ya que estaba en desacuerdo de contaron con 30 equipos en la máxima categoría, un cupo que consideran excesivo y necesario bajar. Por su parte, Estudiantes de La Plata, directamente no participó de la votación.

“Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos . En la mesa también se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con 10 descensos y por unanimidad, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino”, explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, tras la reunión.

En esa línea, el mandamás del El Bicho consideró que “es difícil volver para atrás de los diez ascensos que se votaron en 2014” y destacó: “Venimos a defender la postura de los clubes. No conozco a nadie que quiera diez descensos”.

De acuerdo a lo que contempla el proyecto hará que se mantengan los 30 equipos, eliminar la división en zonas y establecer un sistema de todos contra todos, con doble clásico y 30 fechas a lo largo del año, pero se mantendrá e l esquema del campeonato de los torneos Apertura y Clausura, los playoffs con 16 equipos, la tabla anual y el sistema de promedios.

RIVER VOTÓ EN CONTRA DEL NUEVO FORMATO A la salida del Comité Ejecutivo de AFA, Cristian Malaspina tomó la palabra y explicó que todos los clubes estuvieron de acuerdo con el nuevo formato para 2027 a excepción de RIVER."Quería 20 equipos y que haya 10 descensos, pero ninguno más estaba convencido", declaró el presidente de Argentinos Juniors.#PelotaParada

Sin embargo, la principal modificación se centrará en el desarrollo de los campeonatos: el año comenzará disputándose el Torneo Apertura y transcurridas las primeras 15 fechas, se realizará un corte en la clasificación y los 16 mejores equipos disputarían los playoffs para definir al campeón del primer semestre.

En la segunda mitad del año, el formato se repetiría con las fechas restantes, es decir, del 16 a 30, englobado en el denominado Torneo Clausura, que comenzaría con una tabla de posiciones en cero. De esta manera, cada torneo tendría su propia instancia de definición y se mantendría la posibilidad de consagrar a un campeón mediante los cruces eliminatorios.

En paralelo, la tabla anual seguirá vigente y será la que determinen los descensos, las clasificaciones a las copas internacionales y para consagrar al campeón de Liga, que sería el equipo que finalice en el primer puesto de esa clasificación. De esta forma, cada equipo se enfrentaría a los otros 29 integrantes de la máxima categoría.