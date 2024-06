Le robaron el saxo a un histórico músico de Los Redondos

Taylor Swift confirmó la fecha de finalización de The Eras Tour: ¿volverá a Argentina?

En un video que publicó en su cuenta de X (ex Twitter), Dawi contó lo sucedido: “Hola, muchachos, aquí Dawi. Me robaron el saxo alto y mi computadora con mucha información. Estamos en momentos difíciles. Sean amables. Si tienen alguna información o me pueden llegar a encontrarlo, serán agradecidos. Ojalá que el saxo y la compu vuelvan a mis manos y a mi música“.