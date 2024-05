Indio Solari criticó a Javier Milei: "Me extraña que haya gente que crea que hay que darle más tiempo"

"Independientemente de que a Milei le vaya bien, hay un loco de Presidente . No sé si es un loco o es mascarón de proa de un interés. Si él lo sabe, si no lo sabe. Nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera el que ganara y pasara todos los filtros ”, aseguró el Indio durante una charla con los periodistas Horacio Verbitsky y Marcelo Figueras .

El exlíder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota remarcó que no comprende la tolerancia de un sector de la sociedad con las políticas que lleva adelante La Libertad Avanza desde el 10 de diciembre: "A mí lo que me extraña es que haya gente, que ha hecho el secundario, crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho o un tipo que está especulando en las ligas mayores de la política".

Tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de que está obrando en otra cosa mayor que defender la industria nacional, ya pactó algo en algún lugar Tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de que está obrando en otra cosa mayor que defender la industria nacional, ya pactó algo en algún lugar

En tal sentido, en la nota con El cohete a la luna, el artista musical expuso su asombro por la situación de los comerciantes o trabajadores con buena posición que apoyan al economista libertario: "La gente más humilde la vienen cagando toda la vida, a veces le dan un paquete más de comida, se la quitan o se la vuelven a dar. Pero la clase media, que es la clase de cambios, que esté tan pasiva y que diga que le van a dar un tiempito más mientras van clausurando su boutique".

El vocalista de 75 años marcó que el desenlace de la gestión que encabeza Milei no puede tener un final agradable: "Esta gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza. Que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos...". Ante esta afirmación, Verbitsky apoyó su mirada: "Esto no puede terminar bien. Se puede especular las hipótesis de cómo va a evolucionar...".

Qué dijo el Indio Solari sobre Manuel Adorni

Durante la entrevista, el músico marcó su rechazo a las políticas de Javier Milei y también al comportamiento del vocero presidencial, Manuel Adorni, en las conferencias de prensa que brinda cada mañana: "Se maneja como un tirano. Es el vocero del presidente, el representante de nuestra voluntad en el poder (...) Yo creo que los cronistas van a la mañana a escuchar y a tomar nota de un tipo que dice locuras y es el vocero del Presidente".