Laurita Fernández tendría un nuevo romance con un deportista: de quién se trata

La conductora Laurita Fernández tendría un nuevo romance con un jugador de vóley , después de separarse del productor de televisión Claudio "Peluca" Brusca, después de casi 3 años de relación. "Se llama Nicolás".

La mediática estaría conociendo al voleibolista Nicolás Lazo , del club Ciudad de Buenos Aires, y aseguraron que " "es un chongueo de invierno hasta ahora”.

El periodista Juan Etchegoyen, reveló en Mitre Live, que “Nicolás se destaca en este deporte. Me dicen que ya la vio dos veces en el teatro", empezó.

Agregó: "Se vieron por lo menos una vez en el departamento de él me dicen y también lo que me aseguran que él está re enamorado de Laurita”.

Además, dijo que habló con el protagonista y él se lo negó: "Él me desmiente conocer a Laurita. A esta hora se siguen en redes sociales y me dicen todo lo que te cuento pero vamos a esperar a ver si prospera esto. No imaginen formalidad. 100% chongueo”.

¿Por qué se separaron Laurita Fernández y "Peluca" Brusca?

Laurita Fernández y "Peluca" Brusca se separaron por una "decisión de vida" que tomó ella, priorizando su bienestar y carrera profesional. Fue una ruptura sorpresiva para el afuera aunque consensuada entre los involucrados.