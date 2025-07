Aseguran que Laurita Fernández se separó para volver con Fede Bal: "Capaz tienen un hijo"

En diálogo con el programa Ya fue todo, Brusca hizo referencia a todos los rumores alrededor de su separación: "No me enoja que hablen de mi relación, me enoja que inventen y que el público, incluida mi familia, se crea la mentira". Con estas palabras, enfatizó en que se dijeron muchas cosas que faltaron a la verdad, aunque no aclaró ninguna de ellas.