Graciela Alfano sorprendió al revelar que le atrae un streamer de 28 años: "Me gustan de esa edad" La vedette estuvo invitada al streaming Aura y participó de una divertida dinámica y, sin filtros, reveló qué creador de contenido le parecía el más atractivo. Agregar C5N en









Graciela Alfano y una picante confesión.

Graciela Alfano estuvo como invitada en De acá, el ciclo del canal de streaming Aura y reveló que le atrae un streamer de tan solo 28 años.

Todo comenzó cuando le propusieron participar de una divertida dinámica, que la vedette aceptó sin vueltas. La conductora comenzó a mostrarle imágenes de distintos influencers y creadores de contenido, mientras ella debía responder si le parecían atractivos o no.

Cuando apareció la foto de C0ker, Grace no ocultó su entusiasmo. “Sí, sí, sí, me gusta. Además, está en edad. Es de mi edad”, comentó entre risas, provocando la inmediata reacción y las carcajadas de todos los presentes en el estudio.

GRACIELA ALFANO LE QUIERE ENTRAR A COKER AHHHHHHH pic.twitter.com/LRqKJ5ZR6j — nom0leste (@nom0leste) June 30, 2026 En ese sentido, Graciela explicó porque le gusta salir con hombres más jóvenes, “yo he tratado de salir con gente de mi edad, pero mi primer marido ya parece mi abuelo, mi segundo mi padre, Matías Alé te adoro, pero pareces mi tío… entonces a mí no me quedan bien”, aseguró.

En esa línea continuó conversando del tema, “no me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida porque soy intensa. Imagínate a alguien que no puede aguantar esto. Yo tengo que tener un sub algo. Me gustó”. “Mi edad es sub-50 seguro”, concluyó.

Quién es C0ker Coker, cuyo nombre real es Mathías Vasile, es un destacado streamer, creador de contenido e influencer argentino. Es reconocido principalmente en la escena por sus transmisiones en plataformas como Twitch, Kick y YouTube, donde genera contenido enfocado en el humor, reacciones y videojuegos. C0ker, streamer argentino. Actualmente frma parte de la comunidad La Planta Baja junto a otros streamers como Capi y Zur Juan, un grupo que surgió bajo la influencia de Coscu, considerado el gran referente de la comunidad argentina de streaming, quien marcó los valores con los que se manejan hoy muchos creadores de contenido.