IR A
IR A

Graciela Alfano sorprendió al revelar que le atrae un streamer de 28 años: "Me gustan de esa edad"

La vedette estuvo invitada al streaming Aura y participó de una divertida dinámica y, sin filtros, reveló qué creador de contenido le parecía el más atractivo.

Graciela Alfano y una picante confesión.

Graciela Alfano y una picante confesión.

Graciela Alfano estuvo como invitada en De acá, el ciclo del canal de streaming Aura y reveló que le atrae un streamer de tan solo 28 años.

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
Te puede interesar:

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

Todo comenzó cuando le propusieron participar de una divertida dinámica, que la vedette aceptó sin vueltas. La conductora comenzó a mostrarle imágenes de distintos influencers y creadores de contenido, mientras ella debía responder si le parecían atractivos o no.

Cuando apareció la foto de C0ker, Grace no ocultó su entusiasmo. “Sí, sí, sí, me gusta. Además, está en edad. Es de mi edad”, comentó entre risas, provocando la inmediata reacción y las carcajadas de todos los presentes en el estudio.

En ese sentido, Graciela explicó porque le gusta salir con hombres más jóvenes, “yo he tratado de salir con gente de mi edad, pero mi primer marido ya parece mi abuelo, mi segundo mi padre, Matías Alé te adoro, pero pareces mi tío… entonces a mí no me quedan bien”, aseguró.

En esa línea continuó conversando del tema, “no me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida porque soy intensa. Imagínate a alguien que no puede aguantar esto. Yo tengo que tener un sub algo. Me gustó”. “Mi edad es sub-50 seguro”, concluyó.

Quién es C0ker

Coker, cuyo nombre real es Mathías Vasile, es un destacado streamer, creador de contenido e influencer argentino. Es reconocido principalmente en la escena por sus transmisiones en plataformas como Twitch, Kick y YouTube, donde genera contenido enfocado en el humor, reacciones y videojuegos.

C0ker, streamer argentino.

C0ker, streamer argentino.

Actualmente frma parte de la comunidad La Planta Baja junto a otros streamers como Capi y Zur Juan, un grupo que surgió bajo la influencia de Coscu, considerado el gran referente de la comunidad argentina de streaming, quien marcó los valores con los que se manejan hoy muchos creadores de contenido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

El reconocido vocalista falleció este jueves.

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

últimas noticias

Federica Pais recordó a su hermana Ernestina tras el trágico accidente. 

Federica Pais se quebró en su vuelta a la TV tras la muerte de Ernestina: "Muy doloroso y muy brutal"

Hace 41 minutos
Egusquiza es la pequeña localidad de Santa Fe en la que ocurrió el trágico ataque que derivó en la muerte del ex jefe comunal. 

Tragedia en Santa Fe: un ex jefe comunal murió tras ser atacado por un toro en su campo

Hace 47 minutos
Adrián Ravier tuvo su primera presentación ante la prensa. 

En plena ola polar, el Gobierno ratificó la quita de subsidios al gas: "Nunca tuvieron que tenerlos"

Hace 1 hora
Se filtró la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Se reveló el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi que frustró el viaje de sus hijas a Miami

Hace 1 hora
Marco Antonio Caponi interpretará a Charl García en su biopic. 

Marco Antonio Caponi anunció que será Charly García en la biopic Fantasy

Hace 2 horas