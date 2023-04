Las tres peores películas de música de Netflix, según Rotten Tomatoes 

Se trata de "The after party", "The dirt" y "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story". El punto flojo según Rotten Tomatoes es cada una de las tramas, que según la crítica dejan mucho que desear.

Las peores películas de Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las producciones que se nombraron en el ranking de las peores películas de música de la plataforma de streaming según Rotten Tomatoes se encuentran:

Mujer televisión

The after party

Un aspirante a rapero se vuelve famoso por un motivo negativo y cree que su carrera ha muerto antes de despegar. Sin embargo, su mejor amigo lo invita una fiesta salvaje en Nueva York, durante la cual se le presenta una oportunidad irrepetible.

Tráiler de The after party

The After Party | Tráiler oficial | Netflix

The dirt

Los inadaptados de Mötley Crüe llegaron a la cima de Hollywood en la década de 1980 y luego su fama cayó en picada.

Basada en la exitosa autobiografía de Mötley Crüe de 2001, The Dirt es una historia libre de censura sobre el sexo, las drogas, el rock ‘n roll, la fama y el alto precio del exceso.

Jeff Tremaine (cocreador de Jackass y director de Bad Grandpa) nos muestra cómo Nikki Sixx (Douglas Booth), Mick Mars (Iwan Rheon), Tommy Lee (Colson Baker) y Vince Neil (Daniel Webber) llevaron a Mötley Crüe desde los escenarios de Los Ángeles a todo el mundo y lo que significó convertirse en la banda de rock más famosa de su tiempo.

Tráiler de The dirt

The Dirt | Tráiler oficial | Netflix

Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story

Sean "Puff Daddy" Combs supera la adversidad y la tragedia para convertirse en cantante, compositor, actor, productor discográfico y empresario.

Una mirada entre bastidores al legado del prolífico sello discográfico Bad Boy, y al evento organizado en ocasión del aniversario del fallecimiento del legendario rapero The Notorious B.I.G.

Tráiler de Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story