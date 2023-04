Las tres peores películas de guerra de Netflix, según Rotten Tomatoes.

En este caso, también se trata de películas que fueron para nada exitosas en el catalogo y que el público tampoco le dio buena recepción.

Las peores películas de guerra de Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las que se nombraron en el ranking de las peores películas de guerra de Netflix se encuentran las siguientes producciones:

Panipat -The great betrayal

En 1761, Sadashiv Rao Bhau lidera un ejército contra las fuerzas invasoras de Ahmad Shah Abdali, rey de Afganistán.

Panipat está ambientado en 1761, cuando el Imperio Maratha había alcanzado su cenit y su control sobre Hindostan reinaba sin nadie que los desafiara hasta que un invasor fijó sus ojos en el trono de Hindostan.

Fue entonces cuando Sadashiv Rao Bhau (Arjun Kapoor), el comandante en jefe del ejército de Maratha, dirigió una expedición al norte para repeler las fuerzas invasoras de Ahmad Shah Abdali (Sanjay Dutt), el rey de Afganistán.

Esta epopeya bélica narra los acontecimientos que llevaron a la Tercera Batalla de Panipat

Tráiler de Panipat -The great betrayal

Panipat | Official Trailer |Sanjay Dutt, Arjun Kapoor, Kriti Sanon|Ashutosh Gowariker|In Cinema Now

Castillo de arena

Tras la invasión de Irak en 2003, un pelotón trata de reparar el sistema de abastecimiento de agua en una zona hostil.

Ambientada en Irak en 2003, Sand Castle sigue a un grupo de soldados estadounidenses en los primeros días de la segunda Guerra del Golfo.

Testigo del calor y el horror es el inexperto soldado raso Matt Ocre (Nicholas Hoult), quien, junto con varios compañeros soldados, es enviado a las afueras de Baqubah para reparar una estación de bombeo de agua dañada por las bombas estadounidenses.

Pero, como descubre Ocre, en una atmósfera donde el resentimiento y la ira se enconan, tratar de ganarse los corazones y las mentes de los lugareños es una tarea llena de peligros.

Es aquí, en las calles, plazas y escuelas donde descubre el verdadero costo de la guerra.

La película está protagonizada por Nicholas Hoult, Henry Cavill, Glen Powell, Logan Marshall-Green, Beau Knapp, Neil Brown Jr., Parker Sawyers, Sam Spruell, Sammy Sheik, Tommy Flanagan y está disponible solo en Netflix.

Tráiler de Castillo de arena

Sand Castle | Official Trailer [HD] | Netflix

War Machine

Un exitoso y carismático general, Glenn McMahon, dirige las fuerzas de la OTAN en Afganistán y es asediado por periodistas sin escrúpulos.

Una historia bélica absurda de nuestro tiempo. El guionista-director David Michôd (Animal Kingdom) narra el ascenso y la caída de un general estadounidense, unas veces desde el realismo y otras con un humor descarnado, pues no está claro dónde termina la realidad y empieza la parodia. Su exploración de un líder nato y seguro de sí mismo nos conduce a las negras raíces de la insensatez.

Brad Pitt domina la historia con su retrato del triunfador y carismático general, que saltó a la fama cuando lideró las fuerzas de la OTAN en Afganistán y cayó en desgracia por sus polémicas declaraciones a la prensa.

La película original de Netflix se inspira en el libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan del fallecido periodista Michael Hastings.

Además de Brad Pitt, Máquina de guerra cuenta con un reparto muy condecorado: Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, John Magaro, RJ Cyler, Alan Ruck, Scoot McNairy y Meg Tilly.

Ian Bryce y Plan B’s Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Brad Pitt son sus productores. James Skotchdopole es su productor ejecutivo. La película se estrenó en Netflix el 26 de mayo de 2017.

Tráiler de War Machine