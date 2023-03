Las tres peores películas de fantasía de Netflix, según Rotten Tomatoes

Ellas son "Freaks: Eres de los nuestros", "Fullmetal Alchemist: La alquimia final" y "Supergirl". Cada una de ellas, cuenta con una trama particular, que, según los especialistas, no están buenas.

Entre las que se nombraron en el ranking de las peores películas de fantasía de Netflix para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Para Rotten Tomatoes, "Freaks: Eres de los nuestros" es una de las peores películas de fantasía en Netflix, a la que otorgó un 0 de puntaje, en tanto que el público le dio un 26% de calificación.

¿Qué pasaría si durante toda tu vida tuvieras superpoderes de los que no fueras consciente? Wendy (Cornelia Gröschel), una joven madre de clase trabajadora, se da cuenta de que años de medicación han suprimido sus poderes sobrenaturales latentes.

Conoce a un extraño, Marek (Wotan Wilke Möhring), con los mismos antecedentes, y descubre que su compañero de trabajo, Elmar (Tim Oliver Schultz), también tiene un talento similar. La pregunta es: ¿qué hará con sus nuevos poderes?

