Las tres peores películas de drama de Netflix, según Rotten Tomatoes

Ellas son A beautiful life, 365 días y The outsider. Cada una de ellas, cuenta con una trama particular, que, según los especialistas, no están buenas.

Las peores películas de drama de Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las que se nombraron en el ranking de las peores películas de drama de Netflix para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

A beautiful life

Una mujer que huye de su familia y un inmigrante ilegal en busca de su madre se conocen en Los Ángeles, un lugar en donde algunos sueñan y otros se ocultan.

Para Rotten Tomatoes, "A beautiful life" es una de las peores películas de drama, a la que otorgó un 0 de puntaje, en tanto que el público le dio un 23% de calificación.

Una adolescente fugitiva (Angela Sarafyan) se enamora de un inmigrante ilegal (Jesse García) que trabaja en un club de striptease de Los Ángeles.

Una historia de amor sobre el encuentro de dos almas a la deriva. Escapando de su pasado abusivo, una mujer pasa la noche con un inmigrante ilegal, amigo de un amigo. Los dos se acercó y se enamoran, pero empiezan los problemas.

365 días

Para evitar que su relación se desmorone, una mujer viaja a Sicilia, donde conoce a un hombre peligroso llamado Massimo.

Para Rotten Tomatoes, "365 días" es una de las peores películas de drama, a la que otorgó un 0 de puntaje, en tanto que el público le dio un 29% de calificación.

Massimo es miembro de la mafia siciliana y Laura es una directora de ventas.

Exitosa en el trabajo pero un tanto aburrida en el amor, ella decide viajar con su novio y un grupo de amigos a Sicilia, pero allí se cruza con Massimo Torricelli, quien acaba de heredar el negocio de la mafia.

Decidido a que ella se quede con él, la encierra durante 365 días, para que se enamore de él.

Vuelven Laura y Massimo más apasionados que nunca. Pero la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Massimo y de un hombre misterioso dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura, cueste lo que cueste.

The outsider

Un soldado estadounidense encarcelado en Japón después de la guerra entra al oscuro mundo de los Yakuza. El costo de la libertad es ser uno de ellos.

Para Rotten Tomatoes, "The outsider" es una de las peores películas de drama, a la que otorgó un 17 de puntaje, en tanto que el público le dio un 67% de calificación.

Después de la Segunda Guerra Mundial, un prisionero de guerra estadounidense se queda en Japón y se introduce en rituales para convertirse en un miembro de la organización del crimen.

