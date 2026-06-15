Hezbolá destacó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "Es un gran logro" La organización terrorista celebró el entendimiento, que establece el cese de las operaciones militares después de casi cuatro meses de guerra. Donald Trump afirmó que ya fue firmado. Por Agregar C5N en









Hezbolá se refirió al acuerdo entre Estados Unidos e Irán. EFE

La organización terrorista Hezbolá destacó el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares tras tres meses y medio de guerra en Medio Oriente, por la cual se registraron miles de muertos y heridos.

Según consignó la cadena ABC News, Hezbolá definió como "un gran logro" el entendimiento entre ambos países y afirmó que prepara "la liberación total de nuestra tierra, el regreso de nuestros prisioneros a su patria y a sus familias, el regreso de todos los residentes, especialmente de los habitantes de las aldeas situadas en la línea del frente, a sus pueblos y hogares, y la reconstrucción".

En tal sentido, el grupo advirtió que el acuerdo no debe repetirse como el alto el fuego de 2024 cuando, según el grupo, Israel permaneció en territorio libanés y realizó ataques aéreos contra el Líbano. También marcó que "no aceptará ninguna agresión que viole la soberanía de su país o que derrame la sangre de su pueblo".

Donald Trump Francia G7 Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Francia que el acuerdo con Irán por el fin de la guerra en Medio Oriente "ya está firmado", aseguró que el texto se conocerá "muy pronto" y remarcó que el estrecho de Ormuz está "parcialmente abierto".

Al ser consultado por cuándo se hará público el contenido del acuerdo, el mandatario apuntó ante la prensa: "Probablemente muy pronto. Diría que después del viernes… creo que en un futuro muy cercano". Trump viajó a Europa para participar del encuentro del G7 en el país gobernado por Emmanuel Macron.