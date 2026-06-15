15 de junio de 2026 Inicio
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Hezbolá destacó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "Es un gran logro"

La organización terrorista celebró el entendimiento, que establece el cese de las operaciones militares después de casi cuatro meses de guerra. Donald Trump afirmó que ya fue firmado.

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Hezbolá se refirió al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Hezbolá se refirió al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

EFE

La organización terrorista Hezbolá destacó el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares tras tres meses y medio de guerra en Medio Oriente, por la cual se registraron miles de muertos y heridos.

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Según consignó la cadena ABC News, Hezbolá definió como "un gran logro" el entendimiento entre ambos países y afirmó que prepara "la liberación total de nuestra tierra, el regreso de nuestros prisioneros a su patria y a sus familias, el regreso de todos los residentes, especialmente de los habitantes de las aldeas situadas en la línea del frente, a sus pueblos y hogares, y la reconstrucción".

En tal sentido, el grupo advirtió que el acuerdo no debe repetirse como el alto el fuego de 2024 cuando, según el grupo, Israel permaneció en territorio libanés y realizó ataques aéreos contra el Líbano. También marcó que "no aceptará ninguna agresión que viole la soberanía de su país o que derrame la sangre de su pueblo".

Donald Trump Francia G7
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Francia que el acuerdo con Irán por el fin de la guerra en Medio Oriente "ya está firmado", aseguró que el texto se conocerá "muy pronto" y remarcó que el estrecho de Ormuz está "parcialmente abierto".

Al ser consultado por cuándo se hará público el contenido del acuerdo, el mandatario apuntó ante la prensa: "Probablemente muy pronto. Diría que después del viernes… creo que en un futuro muy cercano". Trump viajó a Europa para participar del encuentro del G7 en el país gobernado por Emmanuel Macron.

Irán afirmó que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediato" a la guerra

El vicecanciller de Irán, Kazem Gharibabadi, explicó el domingo en televisión estatal que el acuerdo logrado con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", señaló el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas.

Gharibabadi afirmó que Teherán salió vencedor de la guerra con Israel y Estados Unidos: "El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra".

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