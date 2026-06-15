15 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Un entrenador sorprendió a todos y reveló que le gustaría dirigir a Boca: "Ya llegará mi momento"

El director técnico reconoció su deseo de desembarcar en el Xeneize y admitió que tuvo chances tras la salida de Claudio Úbeda. "Creo que fue la vez que más posibilidades hubo", expresó.

Por
Boca se prepara para el segundo semestre del año.

Boca se prepara para el segundo semestre del año.

El entrenador Antonio Mohamed, quien se desempeña en el Toluca de México, volvió a exponer su deseo de convertirse en el director técnico de Boca aunque también sostuvo que pretende ser el presidente de Huracán, donde es considerado por varios hinchas como uno de los ídolos del club.

Es hijo de un ex Boca y juega el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Su padre jugó en Boca, es argentino y estuvo en el partido inaugural del Mundial 2026: quién es

En diálogo con DSports, Mohamed admitió que tuvo chances de convertirse en el entrenador de Boca después del despido de Claudio Úbeda, aunque finalmente asumirá Rodolfo Arruabarrena. "Creo que fue la vez que más posibilidades hubo. Insisto que ya llegará mi momento en Boca", expresó.

Por otro lado, remarcó que pretende encabezar la dirigencia de Huracán, ya que señaló que tiene "el sueño de ser presidente". Sin embargo, marcó que continuará como director técnico en el corto plazo: "Mientras tanto seguiré trabajando".

Antonio "Turco" Mohamed
El Turco Mohamed.

El Turco Mohamed.

Por lo pronto, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme acordó la contratación de Arruabarrena, quien volverá al Xeneize para iniciar su segundo ciclo en el club en el banco de suplentes. La intención de Boca es que todo esté resuelto antes del 18 de junio, cuando el equipo comenzará la pretemporada de cara al segundo semestre del año.

El Vasco se sentó por primera vez en el banco de suplentes en agosto de 2014 para reemplazar nada más ni nada menos que a Carlos Bianchi: durante un año y medio dirigió 73 partidos, con un saldo de 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas y logró consagrarse en el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina 2015.

Pero su primer ciclo también quedó marcado por las eliminaciones contra River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, del recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera. El 2016 tuvo un mal arranque y se fue tras perder con Racing en la quinta fecha.

Boca y River jugarán sus partidos de Copa Argentina durante el Mundial 2026

La organización de la Copa Argentina confirmó este el calendario de los 16avos de final para Boca, River, Racing y San Lorenzo, con la particularidad de que los encuentros sucederán en paralelo a las instancias finales del Mundial 2026.

El cronograma oficial establece que Boca enfrentará a Sarmiento el jueves 16 de julio, en un partido que marcará el debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Ese mismo día, Racing jugará contra Defensa y Justicia, con estadios y horarios a confirmar.

La actividad continuará un día más tarde, el viernes 17 de julio, con otros dos compromisos de relevancia. River chocará con Aldosivi, mientras que San Lorenzo se cruzará con Riestra, también con sedes a designar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Copa Argentina no para durante el mundial.

Confirmado: Boca y River jugarán sus partidos de Copa Argentina durante el Mundial

El contrato de Ander Herrera y Edinson Cavani con Boca finalizan en diciembre de 2026.

Bomba en Boca: Ander Herrera se va del club... ¿y Cavani también?

Desde su llegada a Boca en este 2026, Adam Bareiro jugó apenas 13 partidos y metió 4 goles.

Bareiro se nacionalizó argentino y le abre un cupo a Boca: ¿a quién le apunta Riquelme?

Leandro Paredes negó categóricamente que vaya a dejar Boca para sumarse al Inter Miami.

Paredes habló por primera vez sobre los rumores del interés de Inter Miami y fue contundente sobre su futuro en Boca

Se espera que el Vasco Arruabarrena sea presentado entre el martes y miércoles de esta semana.

Boca tiene todo acordado para el regreso del Vasco Arruabarrena: cuándo podría ser presentado

El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

Rating Cero

Lucas Vignale, cineasta fallecido en el choque de helicópteros en Brasil.

El Festival de Cine de Berlín despidió al cineasta Lucas Vignale y destacó su primer largometraje

Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.
play

El pacto del pop está sellado: Madonna y Sabrina Carpenter lanzaron el video de Bring Your Love

Moria Casán en el programa del día que comenzó el Mundial 2026.
play

Moria Casán se negó a quedar pegada a cábalas mundialistas: "Se agradece, pero para otro"

Chiche Gelblung tiene 82 años.

Chiche Gelblung regresó a la televisión en silla de ruedas tras casi un mes de internación en terapia intensiva

Julián Álvarez celebrando con el gesto de Spider-Man.

El protagonista de Spider-Man se declaró "fan" de Julián Álvarez: "Me encantaría conocerlo"

Primera presentación oficial de la pareja Perry-Trudeau.

La pareja del momento: así se presentaron Katy Perry y Justin Trudeau en público

últimas noticias

Lucas Vignale, cineasta fallecido en el choque de helicópteros en Brasil.

El Festival de Cine de Berlín despidió al cineasta Lucas Vignale y destacó su primer largometraje

Hace 38 minutos
play
Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.

El pacto del pop está sellado: Madonna y Sabrina Carpenter lanzaron el video de Bring Your Love

Hace 40 minutos
Kristalina Georgieva junto a Milei y Caputo.

El FMI destacó que Argentina logró reducir su inflación pese a la crisis energética global por la guerra en Medio Oriente

Hace 40 minutos
Gaspi, el youtuber argentino que falleció en un choque de helicópteros en Brasil.

Cómo se repatriará el cuerpo de Gaspi a Argentina tras el choque de helicópteros en Brasil

Hace 1 hora
Una densa columna de humo negro cubrió la zona donde se estrelló el avión.

Mueren ocho personas al estrellarse un bombardero B-52 en una base militar de California

Hace 1 hora