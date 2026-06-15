Un entrenador sorprendió a todos y reveló que le gustaría dirigir a Boca: "Ya llegará mi momento"

El director técnico reconoció su deseo de desembarcar en el Xeneize y admitió que tuvo chances tras la salida de Claudio Úbeda. "Creo que fue la vez que más posibilidades hubo", expresó.

El entrenador Antonio Mohamed , quien se desempeña en el Toluca de México , volvió a exponer su deseo de convertirse en el director técnico de Boca aunque también sostuvo que pretende ser el presidente de Huracán , donde es considerado por varios hinchas como uno de los ídolos del club.

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En diálogo con DSports, Mohamed admitió que tuvo chances de convertirse en el entrenador de Boca después del despido de Claudio Úbeda, aunque finalmente asumirá Rodolfo Arruabarrena. "Creo que fue la vez que más posibilidades hubo. Insisto que ya llegará mi momento en Boca" , expresó.

Por otro lado, remarcó que pretende encabezar la dirigencia de Huracán, ya que señaló que tiene "el sueño de ser presidente". Sin embargo, marcó que continuará como director técnico en el corto plazo: "Mientras tanto seguiré trabajando".

Por lo pronto, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme acordó la contratación de Arruabarrena, quien volverá al Xeneize para iniciar su segundo ciclo en el club en el banco de suplentes. La intención de Boca es que todo esté resuelto antes del 18 de junio, cuando el equipo comenzará la pretemporada de cara al segundo semestre del año.

El Vasco se sentó por primera vez en el banco de suplentes en agosto de 2014 para reemplazar nada más ni nada menos que a Carlos Bianchi: durante un año y medio dirigió 73 partidos, con un saldo de 45 victorias, 13 empates y 15 derrotas y logró consagrarse en el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina 2015.

Pero su primer ciclo también quedó marcado por las eliminaciones contra River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, del recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera. El 2016 tuvo un mal arranque y se fue tras perder con Racing en la quinta fecha.

Boca y River jugarán sus partidos de Copa Argentina durante el Mundial 2026

La organización de la Copa Argentina confirmó este el calendario de los 16avos de final para Boca, River, Racing y San Lorenzo, con la particularidad de que los encuentros sucederán en paralelo a las instancias finales del Mundial 2026.

El cronograma oficial establece que Boca enfrentará a Sarmiento el jueves 16 de julio, en un partido que marcará el debut de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Ese mismo día, Racing jugará contra Defensa y Justicia, con estadios y horarios a confirmar.

La actividad continuará un día más tarde, el viernes 17 de julio, con otros dos compromisos de relevancia. River chocará con Aldosivi, mientras que San Lorenzo se cruzará con Riestra, también con sedes a designar.