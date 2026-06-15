15 de junio de 2026 Inicio
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Benjamin Netanyahu reconoció sus diferencias con Donald Trump: "No siempre estamos en sintonía"

El primer ministro de Israel expuso que mantiene desacuerdos con el presidente de Estados Unidos, aunque intentó bajar el tono y afirmó que "pasa en las mejores familias".

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Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump.

Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció que mantiene desacuerdos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque buscó bajarles el tono ya que afirmó que "pasa en las mejores familias". Además, remarcó que las ofensivas militares contra Irán evitaron la amenaza de una "aniquilación nuclear".

Donald Trump llegando a Francia para la reunión del G7.
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En una conferencia de prensa, Netanyahu se refirió a su rol en el país israelí e hizo alusión a su vínculo con el republicano: "El presidente Trump y yo no siempre estamos en sintonía. Él es el presidente de Estados Unidos, y yo soy el primer ministro de Israel. Soy responsable de los intereses de seguridad de Israel, y esto debe hacerse con prudencia".

Donald Trump Benjamín Netanyahu
Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump.

Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump.

En tanto, lanzó una advertencia sobre la capacidad balística de Teherán. "Con o sin un acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares, ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, no ocurrirá", expresó.

En tal sentido, analizó el acuerdo de paz entre Estados Unidos y el país iraní: "Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de la aniquilación nuclear. ¿Y qué significaría eso? Significaría que millones de ciudadanos israelíes, ustedes que me escuchan ahora, todos ustedes estarían en grave peligro de muerte masiva. Durante años hemos evitado afrontar este peligro de aniquilación de la población de Israel".

Donald Trump afirmó que el acuerdo con Irán "ya está firmado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Francia que el acuerdo con Irán por el fin de la guerra en Medio Oriente "ya está firmado", aseguró que el texto se conocerá "muy pronto" y remarcó que el estrecho de Ormuz está "parcialmente abierto".

Al ser consultado por cuándo se hará público el contenido del acuerdo, el mandatario apuntó ante la prensa: "Probablemente muy pronto. Diría que después del viernes… creo que en un futuro muy cercano". Trump viajó a Europa para participar del encuentro del G7 en el país gobernado por Emmanuel Macron.

El líder demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, reclamó la publicación íntegra del texto y un informe formal al Congreso y cuestionó: "¿Qué ganamos realmente con esta guerra de Trump?".

Al bajar del avión, Trump también ratificó la ceremonia de formalización del acuerdo en Ginebra, Suiza.

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