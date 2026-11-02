2 de noviembre de 2026 Inicio
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YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI para el proyecto Bajo del Toro

YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI para desarrollar Bajo del Toro, un proyecto de Vaca Muerta que prevé una inversión de US$8.729 millones. La iniciativa contempla la perforación de 440 pozos, una producción de hasta 80.000 barriles diarios de petróleo y exportaciones estimadas en US$25.000 millones entre 2027 y 2055. Además, proyecta generar unos 2.900 puestos de trabajo directos.

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El desarrollo de este proyecto permitirá poner en valor una de las zonas con mayor potencial de Vaca Muerta.

El desarrollo de este proyecto permitirá poner en valor una de las zonas con mayor potencial de Vaca Muerta.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Bajo del Toro, que contempla una inversión estimada de USD 8.729 millones a lo largo de su desarrollo.

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El proyecto comprende las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, ubicadas en el norte de Vaca Muerta, de titularidad de YPF (con 65% de participación) y Vista Energy Argentina S.A.U. (con 35% de participación), cuya operación se encuentra a cargo de YPF.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo no convencional con producción de gas asociado, alcanzando un plateau de producción estimado de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas entre 2033 y 2040. Durante la vida del proyecto se prevé la perforación de 440 pozos.

Se estima que el proyecto Bajo del Toro generará exportaciones por un total de USD 25.000 millones aproximadamente entre 2027 y 2055.

El desarrollo de este proyecto permitirá poner en valor una de las zonas con mayor potencial de Vaca Muerta, impulsando además la construcción de la infraestructura necesaria para el tratamiento y evacuación de crudo y gas. La iniciativa prevé generar aproximadamente 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción.

De esta manera, YPF avanza en el desarrollo de proyectos que contribuyen en forma directa al crecimiento de la producción no convencional, la creación de empleo de calidad y el impulso de la cadena de valor de la industria en el largo plazo.

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