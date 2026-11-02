Tragedia en Río de Janeiro: murió un turista argentino de 26 años tras estrellarse con un ala delta

Adrián Guillermo Arismendi había viajado a Brasil con sus amigos y era la primera vez que realizaba un vuelo de esta naturaleza. Falleció junto al instructor que lo guiaba, luego de impactar contra un muro en la playa de São Conrado.

El choque fue frontal contra un muro de piedra.

Un joven turista argentino y un instructor de ala delta murieron este lunes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro tras un fuerte choque frontal contra un muro de piedra mientras intentaban aterrizar en la playa de São Conrado .

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Ambos hombres iniciaron el vuelo desde la rampa de Pedra Bonita, un punto tradicional para esta actividad en la zona sur de la ciudad. El objetivo de la ruta era descender en la pista de arena que limita con el paseo marítimo.

Testigos presenciales relataron a la prensa que el equipo voló por debajo de la trayectoria habitual . Acto seguido, el ala delta impactó con violencia contra la pared divisoria de la playa , un sector con un desnivel de al menos dos metros y medio.

Los bomberos recibieron el alerta a las 11.23 y acudieron al lugar del accidente. Los rescatistas trasladaron a las víctimas con paro cardiorrespiratorio hacia el Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea.

La Secretaria Municipal de Saúde confirmó las identidades de los fallecidos: el argentino Adrián Guillermo Arismendi y el instructor brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos . Sobre el deceso de ambos, la entidad detalló en un comunicado: "Las víctimas dieron entrada en la unidad en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron" .

Tras el siniestro, la policía ordenó la suspensión total de los vuelos en ala delta en toda el área. La comisaría número 15 retuvo la estructura aerodinámica para un peritaje técnico y citó a los testigos para determinar los motivos del choque.

El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, declaró ante los investigadores sobre los antecedentes del piloto. Rodrigues dos Santos volaba para la institución desde hacía diez años y asumió el rol de instructor un año atrás.

El directivo también confirmó que este vuelo representaba la primera experiencia en ala delta para el ciudadano argentino, que viajó a Brasil junto a un grupo de amigos.