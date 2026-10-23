Una amiga de Ana Paula Dutil confirmó la infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi

Mariana Marx, quien también había sido señalada como tercera en discordia, rompió el silencio y lanzó una fuerte acusación contra una modelo. Sus declaraciones reavivaron el escándalo por la separación de la pareja.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos escandalosos y, después de que varias de las personas involucradas dieran su versión de los hechos, una nueva declaración volvió a echar leña al fuego.

Esta vez, quien volvió a hablar fue Mariana Marx , amiga de Ana Paula Dutil , que había quedado señalada como una de las supuestas terceras en discordia tras visitar el estudio del músico para grabar parte de su audiolibro.

Lejos de limitarse a aclarar su situación, la escritora sorprendió al apuntar directamente contra Josefina Lynch y asegurar que habría sido ella quien mantuvo un encuentro íntimo con el hijo de Palito Ortega . Sus declaraciones reavivaron la polémica, especialmente porque Lynch había desmentido días atrás cualquier affaire con el músico, aunque reconoció que pasó tres días consecutivos en su estudio.

En diálogo con Santiago Riva Roy, Marx buscó despegarse del escándalo, pero terminó lanzando una contundente acusación que volvió a poner a Josefina en el centro de la escena. "Yo estuve en marzo en el estudio de Emanuel. Caí en la volteada y nada que ver. La que estuvo con él fue Josefina ", aseguró a través de un mensaje que le envió al periodista de Bondi Live.

Tras regresar de Brasil este jueves, Julieta Prandi habló ante la prensa sobre el final de su relación con Emanuel Ortega y contó que escuchó las declaraciones de Josefina Lynch. Allí reveló que recién entonces supo que la artista había pasado tres días en un estudio junto al cantante, aunque ella creía que había sido solo uno.

Al hablar de Josefina Lynch, la artista cuyo nombre apareció en las versiones sobre el conflicto, Prandi dijo que escuchó sus declaraciones en televisión y reveló su sorpresa por el tiempo que había pasado en el estudio junto al cantante: "Me terminé enterando que había estado tres días, no uno, como yo creía".

Josefina Lynch vía Instagram.

Sobre Mariana Marx, otra de las mujeres mencionadas en los rumores, fue tajante: aseguró que no hubo ningún enfrentamiento entre ellas y que la pelea con Ortega respondió a otro asunto. "Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", aclaró ante la consulta periodística.

También descartó una reconciliación y aseguró que el final es irreversible, aunque evitó desacreditar al músico y recordó los seis años compartidos al explicar su postura: "Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos", una definición con la que eligió no responsabilizar públicamente a Ortega ni a otras personas.

JULIETA PRANDI: "Mariana Marx no tuvo nada que ver con lo que pasó" "Escuché a Josefina Lynch y me enteré que estuvo 3 días en el estudio" "No me interesa hablar de Ana Paula Dutil"Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/aXkhDLmZr0 — América TV (@AmericaTV) October 23, 2026

Antes de cerrar, Prandi pidió margen para atravesar el duelo sin más exposición y explicó que el proceso llevará tiempo, como ocurre tras una relación de seis años. También contó que, durante sus días en Brasil, sus padres acompañaron a sus hijos y que ahora espera reunirse con ellos.