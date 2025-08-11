Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal La rosarina estuvo presente en la goleada de la goleada del 5 a 0 ante el Como y lo hizo junto a la familia del jugador. Tras el encuentro, se fueron juntos.







Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Nicki Nicole volvió a estar en el centro de todos los flashes al sorprender su “amistad” con el jugador de Barcelona, Lamine Yamal. Pero en las últimas horas, ya no ocultan su acercamiento y con varias videos e imágenes que circulan en las redes sociales se hace más fuerte el rumor de un posible romance.

Es que, después de haber sido parte de la polémica fiesta del joven deportista, ahora estuvo en partido en el que el conjunto Culé goleó por 5 a 0 a Como y la estrella del conjunto catalán convirtió dos goles, uno de ellos dedicado a las tribunas donde la rosarina estaba disfrutando del espectáculo junto a su familia. ¿Ya hubo presentación formal?

Esta secuencia no pasó desapercibida por el periodista español, Javi Hoyos, quien en sus redes sociales expuso la secuencia dando cuenta que entre la pareja hay algo más que una simple amistad.

El comunicador contó que minutos antes de que se inicie el encuentro deportivo, la cantante, quien llevaba puesta la camiseta del conjunto catalán, se acercó a saludar a la mamá de Yamal, y se quedó viendo el partido sentada junto a amigos del futbolista, con quienes se mostró en confianza y relajada.

Embed - Javi Hoyos en Instagram: "Nicki Nicole ya conoce a la madre de Lamine Yamal: todo lo que ha pasado hoy y que confirma su relación #nickinicole #lamineyamal #barça" View this post on Instagram A post shared by Javi Hoyos (@javihoyosmartinez) Por último, una vez terminado el encuentro, ambos se retiraron juntos en el mismo automóvil junto a otro amigo que pidió a la prensa que no saquen fotos e incluso tapó con sus manos varios flashes.

Más pruebas que confirmarían la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal Además de contar con la presencia de Nicki Nicole en el estadio Johan Cruyff se suman más evidencias de lo que podría ser la confirmación del romance con el futbolista, Lamine Yamal. Es que, previo al encuentro, una foto dejó en evidencia a la estrella del Barcelona: al bajar del micro, Yamal llevaba su celular en la mano y la pantalla quedó en modo visible y quedó expuesto que tiene una foto de la artista como fondo de pantalla. Lamine Yamal celular Nicki Nicole