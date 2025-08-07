¿Lamine Yamal y Nicki Nicole en pareja? Cuáles son los rumores que generan una relación inesperada

Durante este verano, un posible romance capturó la atención de las redes sociales, generando gran revuelo entre seguidores del fútbol y la música . Los protagonistas son Lamine Yamal, joven estrella del FC Barcelona, y Nicki Nicole, popular cantante argentina. Los rumores comenzaron tras un gesto sutil pero revelador en plataformas digitales que despertó la curiosidad de los internautas.

El origen de las especulaciones fue una historia de Instagram publicada por la cantante. En la imagen, Nicki Nicole aparece celebrando, pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que la acompañaba: "La vida es una fiesta". Aunque no etiquetó a nadie, la frase y el contexto hicieron que muchos se preguntaran si estaba dedicada a alguien especial.

La conexión con Lamine Yamal surgió poco después, cuando se notó que el futbolista le dio "me gusta" a la publicación . Ese gesto, aunque pequeño, fue suficiente para que los fans vincularan a ambos. La interacción se interpretó como una señal de que podría existir algo más que una simple amistad, aumentando el interés y las especulaciones sobre un posible encuentro y romance en puerta.

Los rumores sobre una relación entre el joven futbolista Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole se convierten en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Las especulaciones surgen a raíz de una serie de interacciones y pistas en el mundo digital, que los fanáticos y la prensa del corazón analizan minuciosamente. Este posible romance genera gran expectación debido a la fama de ambos jóvenes en sus respectivos campos.

La chispa de la especulación se enciende cuando un periodista español, Javi de Hoyos, asegura en un video de TikTok que recibe información de una fuente "muy fiable" sobre la pareja. Según esta fuente, Yamal y Nicki Nicole fueron vistos besándose en una discoteca de la playa el 24 de julio, días después de que el futbolista celebrara su 18 cumpleaños con una fiesta llena de celebridades.

Un detalle que alimenta las sospechas es una foto publicada por Yamal ese mismo día en sus redes sociales, donde se le ve con una marca de pintalabios en la mejilla. Aunque el jugador atribuye el beso a su madre, el periodista y los internautas señalan que ese mismo día, Nicki Nicole subió una historia con amigas que también tenían marcas de pintalabios similares. Esto lleva a muchos a creer que el beso provino de la cantante y que su atribución a la madre es una maniobra para despistar.

Nicki y Lamine @lamineyamal

Otro elemento que refuerza los rumores es que Nicki Nicole estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Yamal, donde, según los asistentes, ya se percibía una "química" y un "tonteo" evidente entre ambos, aunque no se reportaron gestos más íntimos en ese momento. Se sugiere que fue en una segunda salida, la del 24 de julio, cuando la relación se vuelve más cercana.

Las especulaciones no terminan ahí. Javi de Hoyos añade otro indicio a su teoría: un posible guiño de Nicki Nicole en un video de TikTok. El periodista pidió a la pareja una señal si estaban saliendo, y la cantante publicó un video con la canción "The Boy Is Mine" (El chico es mío), guiñando un ojo en el estribillo. Esta acción se interpreta como una confirmación indirecta del romance.

Además, algunos fans notan un detalle en el fondo de pantalla del móvil de Lamine Yamal. En una foto, se aprecia un muro de ladrillos que, según la teoría, coincide con el fondo de una imagen que Nicki Nicole publicó, sugiriendo que podría ser una foto que el futbolista tomó a la cantante en un momento íntimo.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole confirman o desmienten públicamente los rumores. Este silencio sirve para alimentar aún más las especulaciones. La diferencia de edad entre ambos –Yamal acaba de cumplir 18 años y Nicki Nicole está a punto de cumplir 25– también se convierte en un punto de debate, aunque la mayoría de los fans se muestra entusiasmada con la idea de esta nueva pareja mediática.