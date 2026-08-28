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Horóscopo de hoy, sábado 29 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 29 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
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Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Notará que cada día está más enamorado de su pareja. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. No se deje utilizar por un sablista cercano. Gran movimiento en el terreno laboral. Cesarán esas persistentes molestias

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Controle sus gastos, son mayores que sus ingresos. Piense si debe o no cambiar de trabajo. Conviene calmar la mente y hacer más caso al cuerpo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aprenderá mucho de sus amigos. Si está pensando en un préstamo, es la ocasión. Se presentan muchos compromisos profesionales. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Procure ser más cauteloso en su vida sentimental. Gaste su dinero solo en lo necesario. Ponga todo su empeño en demostrar su valía profesional. Tendencia al agotamiento emocional.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Día excelente para el amor. El nuevo producto financiero le reporta mayores beneficios. Si tiene ofertas de trabajo, tenga calma y piense despacio. Necesita unas pequeñas vacaciones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Cumpla la promesa que le hizo a su pareja. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Deseará dar una buena impresión a sus superiores. Buen estado de salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Alguien en quien ha confiado le va a fallar. Revise las deudas que tiene pendientes. Haga su trabajo como siempre, no compita. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran complicidad y compenetración con su pareja. Los problemas económicos están a punto de resolverse. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Puede recaer por un constipado mal curado.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su pareja se dedicará a usted durante toda la jornada. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. Consulte con su médico ese persistente agotamiento.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las aguas del amor volverán a su cauce. Su economía deja mucho que desear. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. Aparecerá un compañero dispuesto a hacerle sombra. Irradia vitalidad por los cuatro costados.

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