IR A
IR A

Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

La conductora Yanina Latorre dio detalles de lo que sufrió la cantante a la hora de liberarse de sus padres: "Tenían que darle el derecho a elegir".

Tini Stoessel

Tini Stoessel, en guerra con su familia.

Redes sociales

La cantante Tini Stoessel lucha para tener el control de su patrimonio, luego de descubrir que los padres no le habían puesto nada a su nombre. Pero, en el medio de todo este escándalo, la conductora Yanina Latorre reveló qué fue lo que le sacaron a la cantante que fue aún más grave que el dinero.

La artista se aproxima a la pareja del astro y la modelo en medio de su drama familiar.
Te puede interesar:

Mientras vive un conflicto familiar, Tini Stoessel tomó una decisión que la acerca a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Hace algunos días, se dio a conocer que el padre Alejandro, quien era su mánager, le manejaba el dinero y no le daba el total de lo que ganaba. Esto explotó luego de que la artista intentó comprarse una cartera y le rechazaron la tarjeta por fondos insuficientes.

Esto hizo explotar todo y la cantante pidió cambiar de mánager para no tener a su familia vinculada a sus negocios y, para poder realizarlo, fue necesaria una auditoría. Cuando todo esto pase, ella tendrá por primera vez el control de todo.

Ante esto, Yanina Latorre, quien fue muy amiga de la mamá de Tini, reveló todo lo que sufrió la cantante: “El primer despegue que tiene Tini fue de la madre en pandemia. Así como alguien le manejaba la carrera, su mamá era la que le sostenía la cartera, le hacía la agenda, la acompañaba a los shows...”.

Tini era una chica que tenía derecho a tener chongo, a tener su privacidad. Con tu mamá al lado a los 24 años, vos querés hacer lo que querés. Por eso el primer despegue es de la madre”, reveló en SQP.

Fue entonces que contó: “En ese momento había que decirle que no era que se esté separando. Era marcar una distancia de la hija. Vos sos la mamá, no podés ser la acompañante o la asistente. Porque hay un momento en que Tini ya tenía derecho a hacer sus cosas”.

¿Sabés lo que tiene Tini que a mí me parece lo más grave? La familia que no se dio cuenta que le quitó el derecho a la intimidad. Tini no tiene intimidad. La ayudaron a que no se dilatara la plata porque era chica, era pendeja. Pero tenés que darle el derecho a elegir”, reflexionó.

Marcelo Tinelli se metió en el escándalo de la familia de Tini Stoessel

La palabra de Tinelli fue buscada luego de que su hija Candelaria opinara sobre el conflicto en sus redes sociales con una serie de historias. Cande publicó "Judas dio el beso", en referencia a un fragmento de la canción Ángel de Tini, inspirada en el juicio que su padre perdió contra Tinelli por los derechos de Patito Feo.

Luego agregó "Justicia divina" y fue más explícita sobre a quién apuntaba: "La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz".

Por Patito Feo, Marcelo Tinelli le ganó un juicio millonario al padre de Tini Stoessel
Por Patito Feo, Marcelo Tinelli le ganó un juicio millonario al padre de Tini Stoessel

Consultado por los cronistas de Intrusos (América TV), Marcelo Tinelli eligió el tono conciliador para referirse al vínculo entre la cantante y su padre: "Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que la cosa más triste y fea es tener problema con alguno de tus hijos, así que deseo que recuperen pronto el vínculo". Sin embargo, cuando le preguntaron por la auditoría y el posteo de Cande, cerró la puerta: "Prefiero no opinar del tema. No voy a hablar del tema, no tengo nada para decir".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Salieron a la luz los motivos por los que se distanciaron.

Contaron el motivo explosivo de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel

Tini Stoessel, traicionada.

No era su padre: revelaron quién fue el culpable de usar parte del dinero de Tini Stoessel

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

En medio del escándalo familiar, Tini Stoessel contará su versión del conflicto: "Va a ser en..."

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ¿qué pasará con su casamiento?

Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

Tini Stoessel y la drástica decisión que tomó de cara al tour FUTTTURA.

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con el tour FUTTTURA en medio del escándalo

Yanina Latorre tajante contra Alejandro Stoessel

Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero y fue tajante: "Miserable"

últimas noticias

play
Pappo y TC Coleman en la televisión argenitna en 2004.

Tony Coleman, el baterista que acompañó a Pappo y B.B. King, llega a Bernal

Hace 11 minutos
La película sobre el femicida platense ya está disponible.

Quiénes son los protagonistas de Barreda, la película que reconstruye el cuádruple femicidio de La Plata

Hace 23 minutos
Tini Stoessel, en guerra con su familia.

Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

Hace 26 minutos
La mamá admitió que tenía cosas que pagar.

Polémica en Chaco: una madre gastó la plata de los buzos de egresados de varios cursos

Hace 31 minutos
Álvarez, detenido por la Policía.

Bebote Álvarez fue detenido: lo acusan de integrar una organización narco

Hace 59 minutos