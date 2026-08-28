Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

La conductora Yanina Latorre dio detalles de lo que sufrió la cantante a la hora de liberarse de sus padres: "Tenían que darle el derecho a elegir".

La cantante Tini Stoessel lucha para tener el control de su patrimonio, luego de descubrir que los padres no le habían puesto nada a su nombre. Pero, en el medio de todo este escándalo, la conductora Yanina Latorre reveló qué fue lo que le sacaron a la cantante que fue aún más grave que el dinero.

Hace algunos días, se dio a conocer que el padre Alejandro, quien era su mánager, le manejaba el dinero y no le daba el total de lo que ganaba. Esto explotó luego de que la artista intentó comprarse una cartera y le rechazaron la tarjeta por fondos insuficientes.

Esto hizo explotar todo y la cantante pidió cambiar de mánager para no tener a su familia vinculada a sus negocios y, para poder realizarlo, fue necesaria una auditoría. Cuando todo esto pase, ella tendrá por primera vez el control de todo.

Ante esto, Yanina Latorre, quien fue muy amiga de la mamá de Tini, reveló todo lo que sufrió la cantante: “ El primer despegue que tiene Tini fue de la madre en pandemia . Así como alguien le manejaba la carrera, su mamá era la que le sostenía la cartera, le hacía la agenda, la acompañaba a los shows...”.

“ Tini era una chica que tenía derecho a tener chongo, a tener su privacidad. Con tu mamá al lado a los 24 años, vos querés hacer lo que querés. Por eso el primer despegue es de la madre”, reveló en SQP.

Fue entonces que contó: “En ese momento había que decirle que no era que se esté separando. Era marcar una distancia de la hija. Vos sos la mamá, no podés ser la acompañante o la asistente. Porque hay un momento en que Tini ya tenía derecho a hacer sus cosas”.

“¿Sabés lo que tiene Tini que a mí me parece lo más grave? La familia que no se dio cuenta que le quitó el derecho a la intimidad. Tini no tiene intimidad. La ayudaron a que no se dilatara la plata porque era chica, era pendeja. Pero tenés que darle el derecho a elegir”, reflexionó.

Marcelo Tinelli se metió en el escándalo de la familia de Tini Stoessel

La palabra de Tinelli fue buscada luego de que su hija Candelaria opinara sobre el conflicto en sus redes sociales con una serie de historias. Cande publicó "Judas dio el beso", en referencia a un fragmento de la canción Ángel de Tini, inspirada en el juicio que su padre perdió contra Tinelli por los derechos de Patito Feo.

Luego agregó "Justicia divina" y fue más explícita sobre a quién apuntaba: "La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz".

Por Patito Feo, Marcelo Tinelli le ganó un juicio millonario al padre de Tini Stoessel

Consultado por los cronistas de Intrusos (América TV), Marcelo Tinelli eligió el tono conciliador para referirse al vínculo entre la cantante y su padre: "Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que la cosa más triste y fea es tener problema con alguno de tus hijos, así que deseo que recuperen pronto el vínculo". Sin embargo, cuando le preguntaron por la auditoría y el posteo de Cande, cerró la puerta: "Prefiero no opinar del tema. No voy a hablar del tema, no tengo nada para decir".