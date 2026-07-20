Cuándo vendrá Lionel Messi a la Argentina tras el Mundial 2026

Luego de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que no todos los jugadores del plantel dirigido por Lionel Scaloni volverían al país para un encuentro con la gente. Entre los futbolistas ausentes se encuentra el capitán, quien se queda en Estados Unidos debido a compromisos con su club, Inter Miami.

Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 , la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que no todos los jugadores del plantel dirigido por Lionel Scaloni volverían al país para un encuentro con la gente . Entre los futbolistas ausentes se encuentra el capitán, Lionel Messi , quien se queda en Estados Unidos debido a compromisos con su club, Inter Miami.

Inmediatamente después de abandonar el estadio en New Jersey, Messi se embarcó en un vuelo privado con destino a Miami, su lugar de residencia actual por su vínculo con el Inter Miami, y no participa del regreso al país de una parte pequeña del equipo.

Lionel Messi viajará a Argentina entre el martes y el miércoles en su avión privado, aunque no pasará por Ezeiza y se dirigirá directamente a Rosario, para instalarse en su casa de Funes y descansar junto a su familia, desconectarse tras la alta exigencia del torneo y definir con tranquilidad los próximos pasos de su carrera deportiva.

En el comunicado, publicado horas después de la caída en Nueva Jersey, no se aclaró quiénes son los que vendrán al país, aunque es fácil inferir que al menos Leandro Paredes y Gonzalo Montiel , los únicos dos convocados del fútbol local, estarán en el vuelo de regreso a casa. A ellos también podría sumarse Nicolás Otamendi , flamente refuerzo de River, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada .

Y aunque no está confirmado, se especula con que tanto Lionel Messi como Rodrigo De Paul se quedarán en Estados Unidos para sumarse a Inter Miami , mientras que Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Paz regresan a Europa.

La delegación emprenderá el vuelo hacia Buenos Aires y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 18:30, donde ya hay un amplio operativo de seguridad. Según trascendió, los jugadores serán recibidos con un "¡¡gracias!!" de 150 metros pintado sobre el pasto de la pista de aterrizaje. Además, se especula que miles de hinchas coparán las inmediaciones para recibir a la delegación.

El comunicado completo de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.

Qué dijo Milei sobre un posible feriado para celebrar a la Selección argentina

Con el regreso escalonado de la delegación, este lunes no habrá una caravana ni un recibimiento masivo en Ezeiza. Sin embargo, todavía no está definido cómo ni dónde se realizará la celebración con los hinchas para reconocer a un plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y volvió a disputar una final del mundo.

El presidente Javier Milei anunció el domingo que el Gobierno decretará un feriado nacional el día que los jugadores y el cuerpo técnico elijan para ese encuentro con la gente. Aunque la AFA aún no confirmó la fecha, se estima que los festejos podrían realizarse este martes, una vez que la mayor parte de la delegación se encuentre en el país.