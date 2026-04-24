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Jack Nicholson reapareció a los 89 años en una foto compartida por su hija

Lorraine Nicholson mostró a la estrella de Hollywood en una celebración íntima que sorprendió a sus seguidores, tras su retiro del mundo del espectáculo.

El actor se alejó de las luces de las cámaras hace años y vive recluido con su familia.

El actor se alejó de las luces de las cámaras hace años y vive recluido con su familia.

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El actor Jack Nicholson, una de las últimas leyendas de Hollywood, reapareció tras años de no mostrarse en público, y causó sorpresa entre el público, ya que el actor fue retratado por su hija Lorraine en el marco de los festejos de sus 89 años.

Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños. 
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La imagen del protagonista de exitosas como Chinatown, Infiltrados y Mejor imposible apareció publicada en las historias de Instagram de su hija, Lorraine Nicholson y rápidamente se hizo viral. A simple vista, conserva esa sonrisa característica y sus cejas arqueadas que fueron una marca personal.

El actor de Hollywood se ve relajado, vestido con una camisa oscura, con una chaqueta al tono, un pantalón oscuro, y una gorra con las siglas de Nueva York. Está sonriendo junto a su heredera en una sala con obras de arte, en un ambiente íntimo de celebración.

Poco se sabe sobre la vida actual de Nicholson, salvo lo que dijo una de sus amigos, el productor musical Lou Adler quien aseguró que el artista prefiere pasar su tiempo “sentado bajo un árbol leyendo un libro”, según contó en el pódcast WTF .

Jack Nicholson: el de la sonrisa inconfundible

Junto a la foto actual de Jack Nicholson, su hija publicó otras del actor en su época dorada. Se lo ve con su cigarrillo, con anteojos, con una sonrisa inconfundible que lo caracterizó adentro y afuera del set de grabación.

La foto que trascendió este viernes habla más de un hombre que después de ser una estrella de Hollywood logró la paz, y disfruta de su familia, la lectura y el arte.

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