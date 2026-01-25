El look clásico con el que Lamine Yamal busca marcar tendencia en 2026 El delantero estrella del Barcelona y la selección de España llamó la atención con un estilo urbano, casual y relajado donde el denim es el protagonista indiscutido. Por + Seguir en







Lamine Yamal marcó tendencia con su look. Instagram @lamineyamal

Lamine Yamal se destacó con un look clásico que será tendencia en 2026.

Se trata de un outfit urbano y relajado que muestra la versatilidad del denim.

Usó una campera de jean de color azul oscuro con solapas y bolsillos.

La combinó con unos jeans azul claro con roturas en las rodillas. Cuando Lamine Yamal entra a la cancha, ya sea con la camiseta del Barcelona o de la Selección española, todas las miradas están puestas en él. Y lo mismo pasa fuera del campo de juego, ya que suele marcar tendencia con sus looks: en esta ocasión, apostó por un estilo clásico que causó furor.

El delantero de 18 años optó por un conjunto urbano, casual y relajado en el que el denim es protagonista. Usó una campera de jean oversize en tono azul medio, con detalles clásicos como solapas, bolsillos frontales y costuras reforzadas. Abajo lució una remera blanca, de corte clásico y cuello redondo.

Para combinar con la campera, eligió unos jeans holgados y desgastados de color azul claro. Como toque distintivo, tenían roturas y deshilachados estratégicos en las rodillas que reforzaban el estilo descontracturado y juvenil. Yamal completó el outfit con unas zapatillas deportivas clásicas en blanco y negro.

Lamine Yamal look Instagram @lamineyamal Los consejos de Rafa Nadal a Lamine Yamal Con apenas 18 años, Lamine Yamal experimentó un ascenso meteórico que lo puso rápidamente al mismo nivel que estrellas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Tanta fama, éxito y dinero de golpe pueden ser difíciles de manejar, por lo que el extenista español Rafa Nadal se animó a darle algunos consejos.

Durante una entrevista para su programa, Jorge Valdano le preguntó qué recomendaciones le daría, desde su experiencia, al joven futbolista. "Que se rodee de personas que quieran lo mejor para él y sepa escucharlas, lo cual no es fácil cuando sos un personaje de muchísimo éxito", señaló Nadal.

"Todo el mundo quiere verte y saber de ti, pero de alguna manera tienes que encontrar tu punto de vuelta a la vida real, no vivir siempre en un mundo irreal. Esto es algo importante para alguien como él", indicó el extenista, y consideró fundamental rodearse de personas "que él considere que le van a hacer un bien". "Hay muchas formas de llegar al éxito. La manera en que lo toleras y en que vas conviviendo con él durante tantos años te puede hacer una persona equilibrada y feliz, o te puede convertir en infeliz, porque el personaje se termina comiendo a lo que es la persona", concluyó.