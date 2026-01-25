25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El look clásico con el que Lamine Yamal busca marcar tendencia en 2026

El delantero estrella del Barcelona y la selección de España llamó la atención con un estilo urbano, casual y relajado donde el denim es el protagonista indiscutido.

Por
Lamine Yamal marcó tendencia con su look.

Lamine Yamal marcó tendencia con su look.

Instagram @lamineyamal
  • Lamine Yamal se destacó con un look clásico que será tendencia en 2026.
  • Se trata de un outfit urbano y relajado que muestra la versatilidad del denim.
  • Usó una campera de jean de color azul oscuro con solapas y bolsillos.
  • La combinó con unos jeans azul claro con roturas en las rodillas.

Cuando Lamine Yamal entra a la cancha, ya sea con la camiseta del Barcelona o de la Selección española, todas las miradas están puestas en él. Y lo mismo pasa fuera del campo de juego, ya que suele marcar tendencia con sus looks: en esta ocasión, apostó por un estilo clásico que causó furor.

Uno de los cinco grandes se quedó atrás en cuanto al valor de su plantel.
Te puede interesar:

El grande del fútbol argentino que no se mete en el top 10 de los planteles más caros del país

El delantero de 18 años optó por un conjunto urbano, casual y relajado en el que el denim es protagonista. Usó una campera de jean oversize en tono azul medio, con detalles clásicos como solapas, bolsillos frontales y costuras reforzadas. Abajo lució una remera blanca, de corte clásico y cuello redondo.

Para combinar con la campera, eligió unos jeans holgados y desgastados de color azul claro. Como toque distintivo, tenían roturas y deshilachados estratégicos en las rodillas que reforzaban el estilo descontracturado y juvenil. Yamal completó el outfit con unas zapatillas deportivas clásicas en blanco y negro.

Lamine Yamal look

Los consejos de Rafa Nadal a Lamine Yamal

Con apenas 18 años, Lamine Yamal experimentó un ascenso meteórico que lo puso rápidamente al mismo nivel que estrellas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Tanta fama, éxito y dinero de golpe pueden ser difíciles de manejar, por lo que el extenista español Rafa Nadal se animó a darle algunos consejos.

Durante una entrevista para su programa, Jorge Valdano le preguntó qué recomendaciones le daría, desde su experiencia, al joven futbolista. "Que se rodee de personas que quieran lo mejor para él y sepa escucharlas, lo cual no es fácil cuando sos un personaje de muchísimo éxito", señaló Nadal.

"Todo el mundo quiere verte y saber de ti, pero de alguna manera tienes que encontrar tu punto de vuelta a la vida real, no vivir siempre en un mundo irreal. Esto es algo importante para alguien como él", indicó el extenista, y consideró fundamental rodearse de personas "que él considere que le van a hacer un bien".

"Hay muchas formas de llegar al éxito. La manera en que lo toleras y en que vas conviviendo con él durante tantos años te puede hacer una persona equilibrada y feliz, o te puede convertir en infeliz, porque el personaje se termina comiendo a lo que es la persona", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Valentín Carboni tiene un valor de mercado de 10 millones de euros.

Además de Carboni, este es el futbolista más caro del plantel de Racing

Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido ante Real Madrid 

¿Se pierde el Mundial? Villarreal confirmó la lesión de Foyth y se encienden las alarmas en la Selección

Boca debutará desde las 18:30 ante Deportivo Riestra en La Bombonera

Sin refuerzos, Boca debuta en el torneo ante Deportivo Riestra

Argelia será el primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Argelia, la selección más europea del continente africano que enfrentará Argentina: quiénes son los Zorros del Desierto

Todo Gimnasia grita el gol de Barros Schelotto, para la locura de los hinchas.
play

Tropiezo de Racing en su estreno en el Torneo Apertura: perdió 2-1 ante Gimnasia en La Plata

Messi mira el festejo de los jugadores de Alianza Lima
play

Dura derrota del Inter Miami de Messi: cayó 3-0 frente a Alianza Lima en el primer partido del año

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 11 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 20 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 28 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 29 minutos
play
La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

Hace 31 minutos